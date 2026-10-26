S'ha acabat (Acords)

Un núvol passa, els carrers s'ha enfosquit

Acords Acords
Els Pets
els pets calla i balla
els pets calla i balla
Intro: LAm SOL REm x2

LAmUn núvol SOLpassa, els carLAmrers s'ha enfosSOL→quit REm
LAmi fot un SOLram com els de FAquan era peMI7tit.
LAmDarrere els SOLvidres jo m'ho LAmmiro arruSOL→pit; REm
LAmma mare SOLsent Roberto FACarlos tot MI7fent el llit.

LAm SOL→ REm x2

LAmAra jo SOLflipo amb aLAmquell gat blau i SOL→trist REm
LAmi moro SOLd'enyorança perFAquè no ets aMI7quí.
LAmLa pluja m'ha SOLportat reLAmcords d'aquell esSOL→tiu REm
LAmque vam pasSOLsar junts en FAel teu pis MI7de Cambrils.

LAm SOL→ REm x2

Ma FAmare mai va SOLcreure que noDOmés fóssim aLAmmics.
REmElla ens proteSOLgia de la DOllengua dels DO7veïns,
perFAquè si eres a SOLcasa, em DOveia tan feLAmliç.
No REho entenia, però un MI7fill és sempre un fill.

FA→Uo–SOL→ooo–DOoo! Dos cosos FAenmig de la SOLsorra.
FA→UoSOL→oo! DORebolcant-FAse aSOLbraçats.
FA→UoSOL→oo! DODe la ment FAno se m'esSOLborra.
FA→UoSOL→oo! No DOpuc creure que s'ha aFAcabat, s'ha aSOLcabat.

LAm SOL→ REm x2

LAmVa apaSOLrèixer envolLAmtada de misSOL→teri. REm
LAmEn el priSOLmer moment tot FAva semblar norMI7mal:
LAmborratSOLxera, desconLAmtrol, mais i riSOL→aREmlles.
LAmL'endeSOLmà jo amb resFAsaca, i ell amb MI7ella se'n va anar.

LAm SOL→ REm x2

Però FAara, aquell SOLnúvol lentaDOment ja ha pasLAmsat;
REmja no plou i el SOLcel gris semDObla que s'ha escamDO7pat.
FAI un gran aSOLmor no DOpot morir-se aiLAmxí,
del REcasset de ma mare MI7m'ha semblat sentir.

FA→Uo–SOL→ooo–DOoo! Dos cosos FAenmig de la SOLsorra.
FA→UoSOL→oo! DORebolcant-FAse aSOLbraçats.
FA→UoSOL→oo! DODe la ment FAno se m'esSOLborra.
FA→UoSOL→oo! No DOpuc creure que s'ha aFAcabat, s'ha aSOLcabat.

LAm SOL→ REm x8

Però FAara, aquell SOLnúvol lentaDOment ja ha pasLAmsat;
REmja no plou i el SOLcel gris semDObla que s'ha escamDO7pat.
FAI un gran aSOLmor no DOpot morir-se aiLAmxí,
del REcasset de ma mare MI7m'ha semblat sentir.

FA→Uo–SOL→ooo–DOoo! Dos cosos FAenmig de la SOLsorra.
FA→UoSOL→oo! DORebolcant-FAse aSOLbraçats.
FA→UoSOL→oo! DODe la ment FAno se m'esSOLborra.
FA→UoSOL→oo! No DOpuc creure que s'ha aFAcabat, s'ha aSOLcabat.

LAm SOL→ REm x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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