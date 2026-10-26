Intro:
LAm SOL REm x2 LAmUn núvol SOLpassa, els car LAmrers s'ha enfos SOL→quit REm LAmi fot un SOLram com els de FAquan era pe MI7tit. LAmDarrere els SOLvidres jo m'ho LAmmiro arru SOL→pit; REm LAmma mare SOLsent Roberto FACarlos tot MI7fent el llit. LAm SOL→ REm x2 LAmAra jo SOLflipo amb a LAmquell gat blau i SOL→trist REm LAmi moro SOLd'enyorança per FAquè no ets a MI7quí. LAmLa pluja m'ha SOLportat re LAmcords d'aquell es SOL→tiu REm LAmque vam pas SOLsar junts en FAel teu pis MI7de Cambrils. LAm SOL→ REm x2
Ma
FAmare mai va SOLcreure que no DOmés fóssim a LAmmics. REmElla ens prote SOLgia de la DOllengua dels DO7veïns,
per
FAquè si eres a SOLcasa, em DOveia tan fe LAmliç.
No
REho entenia, però un MI7fill és sempre un fill. FA→Uo– SOL→ooo– DOoo! Dos cosos FAenmig de la SOLsorra. FA→Uo SOL→oo! DORebolcant- FAse a SOLbraçats. FA→Uo SOL→oo! DODe la ment FAno se m'es SOLborra. FA→Uo SOL→oo! No DOpuc creure que s'ha a FAcabat, s'ha a SOLcabat. LAm SOL→ REm x2 LAmVa apa SOLrèixer envol LAmtada de mis SOL→teri. REm LAmEn el pri SOLmer moment tot FAva semblar nor MI7mal: LAmborrat SOLxera, descon LAmtrol, mais i ri SOL→a REmlles. LAmL'ende SOLmà jo amb res FAsaca, i ell amb MI7ella se'n va anar. LAm SOL→ REm x2
Però
FAara, aquell SOLnúvol lenta DOment ja ha pas LAmsat; REmja no plou i el SOLcel gris sem DObla que s'ha escam DO7pat. FAI un gran a SOLmor no DOpot morir-se ai LAmxí,
del
REcasset de ma mare MI7m'ha semblat sentir. FA→Uo– SOL→ooo– DOoo! Dos cosos FAenmig de la SOLsorra. FA→Uo SOL→oo! DORebolcant- FAse a SOLbraçats. FA→Uo SOL→oo! DODe la ment FAno se m'es SOLborra. FA→Uo SOL→oo! No DOpuc creure que s'ha a FAcabat, s'ha a SOLcabat. LAm SOL→ REm x8
Però
FAara, aquell SOLnúvol lenta DOment ja ha pas LAmsat; REmja no plou i el SOLcel gris sem DObla que s'ha escam DO7pat. FAI un gran a SOLmor no DOpot morir-se ai LAmxí,
del
REcasset de ma mare MI7m'ha semblat sentir. FA→Uo– SOL→ooo– DOoo! Dos cosos FAenmig de la SOLsorra. FA→Uo SOL→oo! DORebolcant- FAse a SOLbraçats. FA→Uo SOL→oo! DODe la ment FAno se m'es SOLborra. FA→Uo SOL→oo! No DOpuc creure que s'ha a FAcabat, s'ha a SOLcabat. LAm SOL→ REm x8
Ma
per
No
Però
del
Però
del