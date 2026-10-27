REadd4add9 No sap ben bé què cony fa a DOadd9 quí.

REadd4add9 És massa gran pel que li agrada, DOadd9 per l'altre massa petit.

SIm La sensació de sole LAm7 dat

SIm el condueix a l'ende LAm7 mà

que DO se SOL rà i REadd4add9 gual,

que serà i DOadd9 gual.



REadd4add9 Encén la ràdio, però no fan DOadd9 res de bo.

REadd4add9 Ja no recorda la lletra DOadd9 d'aquella vella cançó

SIm que ha repetit més de cent LAm7 cops.

SIm L'ha oblidat a poc a LAm7 poc,

qua DO si SOL com REadd4add9 tot,

quasi com DOadd9 tot.



DO Aquest món SOL que arrossega

LAm se li ha fet SOL tan pesat.

DO Tot ana SOL va tan bé,

però ara DO s'ha SOL fet, DO s'ha SOL fet, DO s'ha SOL fet REadd4add9 gran,

s'ha fet DOadd9 gran.



REadd4add9 Ja no recorda el seu últim som DOadd9 rís.

REadd4add9 Tot era abans en blanc i negre DOadd9 i ara es va fonent en gris.

SIm Camina, però ha de recu LAm7 lar.

SIm S'aixeca i torna a ensope LAm7 gar.

No DO sap SOL on REadd4add9 va,

no sap on DOadd9 va.



DO Aquest món SOL que arrossega

LAm se li ha fet SOL tan pesat.

DO Tot ana SOL va tan bé,

però ara DO s'ha SOL fet, DO s'ha SOL fet, DO s'ha SOL fet gran.



DO Aquest món SOL que arrossega

LAm se li ha fet SOL tan pesat.

DO Tot ana SOL va tan bé,

però ara DO s'ha SOL fet, DO s'ha SOL fet, DO s'ha SOL fet REadd4add9 gran,

s'ha fet DOadd9 gran.



DO S'ha SOL fet gran.