REadd4add9No sap ben bé què cony fa aDOadd9quí. REadd4add9És massa gran pel que li agrada, DOadd9per l'altre massa petit. SImLa sensació de soleLAm7dat SImel condueix a l'endeLAm7mà que DOseSOLrà iREadd4add9gual, que serà iDOadd9gual.
REadd4add9Encén la ràdio, però no fan DOadd9res de bo. REadd4add9Ja no recorda la lletra DOadd9d'aquella vella cançó SImque ha repetit més de cent LAm7cops. SImL'ha oblidat a poc a LAm7poc, quaDOsi SOLcom REadd4add9tot, quasi com DOadd9tot.
DOAquest món SOLque arrossega LAmse li ha fet SOLtan pesat. DOTot anaSOLva tan bé, però ara DOs'ha SOLfet, DOs'ha SOLfet, DOs'ha SOLfet REadd4add9gran, s'ha fet DOadd9gran.
REadd4add9Ja no recorda el seu últim somDOadd9rís. REadd4add9Tot era abans en blanc i negre DOadd9i ara es va fonent en gris. SImCamina, però ha de recuLAm7lar. SImS'aixeca i torna a ensopeLAm7gar. No DOsap SOLon REadd4add9va, no sap on DOadd9va.
DOAquest món SOLque arrossega LAmse li ha fet SOLtan pesat. DOTot anaSOLva tan bé, però ara DOs'ha SOLfet, DOs'ha SOLfet, DOs'ha SOLfet gran.
DOAquest món SOLque arrossega LAmse li ha fet SOLtan pesat. DOTot anaSOLva tan bé, però ara DOs'ha SOLfet, DOs'ha SOLfet, DOs'ha SOLfet REadd4add9gran, s'ha fet DOadd9gran.