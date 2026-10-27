Sa lluna damunt Formentera (Acords)

Sovent semblava que queia

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut corda i poal
projecte mut corda i poal
FA SOL DO LAm
FA SOL DO

FASovent semblava que SOLqueia
MImperquè no era peFAsant,
era com el vent, com SOLl'aire,
MImcom el somni d'un aFAmant.

Que va creure que seSOLria
MImdurant molt de temps reFAal,
però no tot i estiSOLmar-la
MImla lluna seguia FAdalt.

SOL DO LAm
FA SOL DO

FALa nit la portava SOLsempre
MImal seu món alat, i FAmai
no va dubtar que ella SOLera
MIml'amor únic i més FAgran.

L'estimava com seSOLria
FAperquè no parlaSOLven mai
FAi no demanava SOLgaire.

NoFAmés contemplar-la SOLquan
s'alDOçava nocturna i LAmsola.
Sa FAlluna damunt FormenteSOLra,
qui DOno l'ha vist no l'eLAmnyora.
NoFAmés contemplar-la SOLquan
s'alDOçava nocturna i LAmsola.
Sa FAlluna damunt FormenteSOLra,
qui DOno l'ha vist no l'eLAmnyora.

FA SOL DO LAm
FA SOL DO

FADins la màgia dels seus SOLanys,
MImjoves i innocents eFAren.
Els ulls com estels, faSOLnals
MImque brillaven si arribava iFAgual.

Sobre el bosc, sobre la SOLcasa,
MImdamunt el pla i els esFAtanys,
sempre groga dins el SOLsomni
MImi primera pel parFAdal.

Sempre somiaSOLda, la nit i el teu cant.

NoFAmés contemplar-la SOLquan
s'alDOçava nocturna i LAmsola.
Sa FAlluna damunt FormenteSOLra,
qui DOno l'ha vist no l'eLAmnyora.
NoFAmés contemplar-la SOLquan
s'alDOçava nocturna i LAmsola.
Sa FAlluna damunt FormenteSOLra,
qui DOno l'ha vist no l'eLAmnyora.

FA SOL DO LAm
FA SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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