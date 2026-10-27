Sa lluna de Formentera (Acords)

Després d’un cert temps prudent de pensar-ho

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya de tot cor
tomeu penya de tot cor
FA# SI FA# SI

Després d’un cert temps pruFA#dent de pensar-SIho,
FA#costa entendre que potMIser fos s’ambient,
SIque aquell estiu calent pot ser FA#que SIno fos amor.

Va ser com un FA#gran miratge de broSIlladors,
FA#compartírem llocs amb MItanta de màgia
SIque res no importava més que noltros FA#dos
SIdel món...

RE#mPot ser que fos DO#msa lluna de Formentera,
MIaquella hora SIbaixa a s’Espalmador,
DO#maquella caldeRE#mreta de Ciutadella,
els cants regioMInals SIdels seus pescadors.

RE#mPot ser DO#mque fos sa lluna…

SIEncara que no sé FA#on es vull conSItar-ho,
FA#fets i coses que han MIpassat per ma vida,
SIsa seva escofida
FA#ha esSItat de lo millor de tot.
Va ser com un FA#gran miratge de broSIlladors,
FA#compartírem llocs amb MItanta de màgia
SIque res no importava més que noltros FA#dos
SIdel món...

RE#mPot ser que fos DO#msa lluna de Formentera,
MIaquella hora SIbaixa a s’Espalmador,
DO#maquella caldeRE#mreta de Ciutadella,
els cants regioMInals SIdels seus pescadors.

RE#mPot ser DO#mque fos sa lluna…
MIPot ser que SIfos sa lluna…
DO#mPot ser que RE#mfos sa lluna…
Pot ser que MIfos SIsa lluna…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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