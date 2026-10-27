Després d’un cert temps pruFA#dent de pensar-SIho, FA#costa entendre que potMIser fos s’ambient, SIque aquell estiu calent pot ser FA#que SIno fos amor.
Va ser com un FA#gran miratge de broSIlladors, FA#compartírem llocs amb MItanta de màgia SIque res no importava més que noltros FA#dos SIdel món...
RE#mPot ser que fos DO#msa lluna de Formentera, MIaquella hora SIbaixa a s’Espalmador, DO#maquella caldeRE#mreta de Ciutadella, els cants regioMInals SIdels seus pescadors.
RE#mPot ser DO#mque fos sa lluna…
SIEncara que no sé FA#on es vull conSItar-ho, FA#fets i coses que han MIpassat per ma vida, SIsa seva escofida FA#ha esSItat de lo millor de tot. Va ser com un FA#gran miratge de broSIlladors, FA#compartírem llocs amb MItanta de màgia SIque res no importava més que noltros FA#dos SIdel món...
RE#mPot ser que fos DO#msa lluna de Formentera, MIaquella hora SIbaixa a s’Espalmador, DO#maquella caldeRE#mreta de Ciutadella, els cants regioMInals SIdels seus pescadors.
RE#mPot ser DO#mque fos sa lluna… MIPot ser que SIfos sa lluna… DO#mPot ser que RE#mfos sa lluna… Pot ser que MIfos SIsa lluna…