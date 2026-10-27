RE LA RE LA



LA Tenc una perdiu revetllera,

MI s'alça i canta de bon dematí,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre

MI i va de gresca LA tota LA7 sa nit,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre.

MI Mi, re-la- LA re- LA7 la!

MI I va de gresca LA tota LA7 sa nit.



MI Qui ho agafi en sego LA nes o pes cap qui crema,

MI que mir si té plo LA mes o si pren es solc,

RE no sigui LA betzol, RE que no pas MI si pena,

LA perdius com MI sa meva RE s'agafen LA al vol.



LA Tenc una perdiu revetllera,

MI s'alça i canta de bon dematí,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre

MI i va de gresca LA to LA7 ta sa nit,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre.

MI Mi, re-la- LA re- LA7 la!

MI I va de gresca LA to LA7 ta sa nit.



MI Li agraden es bai LA xos conrons i voreres,

MI de totes maneres li LA agrada es renou,

RE i amb sol LA com si plou RE sempre MI té cantera,

LA perdius com MI sa meva RE s'agafen LA al vol.



LA Tenc una perdiu revetllera,

MI s'alça i canta de bon dematí,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre

MI i va de gresca LA to LA7 ta sa nit,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre

MI i va de gresca LA to LA7 ta sa nit.



LA Tenc una perdiu revetllera,

MI s'alça i canta de bon dematí,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre

MI i va de gresca LA to LA7 ta sa nit,

RE vola qui te vo LA la tot es capvespre.

MI Mi, re-la- LA re- LA7 la!

MI I va de gresca LA to LA7 ta sa nit.