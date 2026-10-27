LATenc una perdiu revetllera, MIs'alça i canta de bon dematí, REvola qui te voLAla tot es capvespre MIi va de gresca LAtota LA7sa nit, REvola qui te voLAla tot es capvespre. MIMi, re-la-LAre-LA7la! MII va de gresca LAtota LA7sa nit.
MIQui ho agafi en segoLAnes o pes cap qui crema, MIque mir si té ploLAmes o si pren es solc, REno sigui LAbetzol, REque no pasMIsi pena, LAperdius com MIsa meva REs'agafen LAal vol.
LATenc una perdiu revetllera, MIs'alça i canta de bon dematí, REvola qui te voLAla tot es capvespre MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit, REvola qui te voLAla tot es capvespre. MIMi, re-la-LAre-LA7la! MII va de gresca LAtoLA7ta sa nit.
MILi agraden es baiLAxos conrons i voreres, MIde totes maneres li LAagrada es renou, REi amb sol LAcom si plou REsempre MIté cantera, LAperdius com MIsa meva REs'agafen LAal vol.
LATenc una perdiu revetllera, MIs'alça i canta de bon dematí, REvola qui te voLAla tot es capvespre MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit, REvola qui te voLAla tot es capvespre MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit.
LATenc una perdiu revetllera, MIs'alça i canta de bon dematí, REvola qui te voLAla tot es capvespre MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit, REvola qui te voLAla tot es capvespre. MIMi, re-la-LAre-LA7la! MII va de gresca LAtoLA7ta sa nit.