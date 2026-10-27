Sa perdiu revetllera (Acords)

Tenc una perdiu revetllera

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya 50 cancons
tomeu penya 50 cancons
RE LA RE LA

LATenc una perdiu revetllera,
MIs'alça i canta de bon dematí,
REvola qui te voLAla tot es capvespre
MIi va de gresca LAtota LA7sa nit,
REvola qui te voLAla tot es capvespre.
MIMi, re-la-LAre-LA7la!
MII va de gresca LAtota LA7sa nit.

MIQui ho agafi en segoLAnes o pes cap qui crema,
MIque mir si té ploLAmes o si pren es solc,
REno sigui LAbetzol, REque no pasMIsi pena,
LAperdius com MIsa meva REs'agafen LAal vol.

LATenc una perdiu revetllera,
MIs'alça i canta de bon dematí,
REvola qui te voLAla tot es capvespre
MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit,
REvola qui te voLAla tot es capvespre.
MIMi, re-la-LAre-LA7la!
MII va de gresca LAtoLA7ta sa nit.

MILi agraden es baiLAxos conrons i voreres,
MIde totes maneres li LAagrada es renou,
REi amb sol LAcom si plou REsempre MIté cantera,
LAperdius com MIsa meva REs'agafen LAal vol.

LATenc una perdiu revetllera,
MIs'alça i canta de bon dematí,
REvola qui te voLAla tot es capvespre
MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit,
REvola qui te voLAla tot es capvespre
MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit.

LATenc una perdiu revetllera,
MIs'alça i canta de bon dematí,
REvola qui te voLAla tot es capvespre
MIi va de gresca LAtoLA7ta sa nit,
REvola qui te voLAla tot es capvespre.
MIMi, re-la-LAre-LA7la!
MII va de gresca LAtoLA7ta sa nit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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