A
DOmtret pel SI♭cant, pel LA♭cant de les si SOLrenes
que n'és
DOmplena la ciu SI♭tat, és LA♭una set que o SOLfega
el que se
DOmsent perdut del SI♭mar, el LA♭cant de les si SOLrenes.
Que sen
DOmzill que és arri SI♭bar, però LA♭que difícil SOLés saber tor DOmnar.
Sota les esca
SI♭les del parc, LA♭entre les herbes SOLhi ha trobat un far. DOm
Hi passa els
SI♭dies fins tard, LA♭estirat SOLflotant el mar. DOmDifícil és SI♭trobar la brújula, LA♭la vida no és SOLplana, és esdrúixola. DOmL'agulla és a SI♭guda i estrípu LA♭la, circulant SOLsense matrícula.
A
DOmtret pel SI♭cant, pel LA♭cant de les si SOLrenes
que n'és
DOmplena la ciu SI♭tat, és LA♭una set que o SOLfega
el que se
DOmsent perdut del SI♭mar, el LA♭cant de les si SOLrenes.
Que sen
DOmzill que és arri SI♭bar, però LA♭que difícil SOLés saber tor DOmnar. SI♭→ LA♭Difícil SOLés saber tor DOmnar, SI♭→ LA♭difícil SOLés saber tor DOmnar.
Veu com la vi
SI♭da se li escapa LA♭pel forat que SOLté la butxaca. DOmLa barra del SI♭bar no li tapa, LA♭va apostar-ho tot SOLper la plata. DOmDescalç, la seva SI♭ànima vola, LA♭la sal l'ha dei SOLxat sense sola. DOmS'ha quedat en SI♭ganxat a la co LA♭la, va naufra SOLgant de bar en DOmbar.
La ciutat l'ha
SI♭cobert el LA♭mar, ell va tripu SOLlant de far en DOmfar,
la ciutat l'ha
SI♭cobert el mar, LA♭i ell va tripu SOLlant de far en DOmfar. SI♭→ LA♭Va tripu SOLlant de far en DOmfar, SI♭→ LA♭va tripu SOLlant de far en far.
A
DOmtret pel SI♭cant, pel LA♭cant de les si SOLrenes
que n'és
DOmplena la ciu SI♭tat, és LA♭una set que o SOLfega
el que se
DOmsent perdut del SI♭mar, el LA♭cant de les si SOLrenes.
Que sen
DOmzill que és arri SI♭bar, però LA♭que difícil SOLés saber tor DOmnar. SI♭Però LA♭que difícil SOLés saber tor DOmnar, SI♭→ LA♭difícil SOLés saber tor DOmnar, SI♭però LA♭que difícil SOLés saber tor DOmnar, SI♭→ LA♭difícil SOLés saber tor DOmnar.
que n'és
el que se
Que sen
Sota les esca
Hi passa els
A
que n'és
el que se
Que sen
Veu com la vi
La ciutat l'ha
la ciutat l'ha
A
que n'és
el que se
Que sen