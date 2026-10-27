Saber tornar (Acords)

Atret pel cant, pel cant de les sirenes

Acords Acords
Adala
adala klima
adala klima
ADOmtret pel SI♭cant, pel LA♭cant de les siSOLrenes
que n'és DOmplena la ciuSI♭tat, és LA♭una set que oSOLfega
el que se DOmsent perdut del SI♭mar, el LA♭cant de les siSOLrenes.
Que senDOmzill que és arriSI♭bar, però LA♭que difícil SOLés saber torDOmnar.

Sota les escaSI♭les del parc, LA♭entre les herbes SOLhi ha trobat un far. DOm
Hi passa els SI♭dies fins tard, LA♭estirat SOLflotant el mar.
DOmDifícil és SI♭trobar la brújula, LA♭la vida no és SOLplana, és esdrúixola.
DOmL'agulla és aSI♭guda i estrípuLA♭la, circulant SOLsense matrícula.

ADOmtret pel SI♭cant, pel LA♭cant de les siSOLrenes
que n'és DOmplena la ciuSI♭tat, és LA♭una set que oSOLfega
el que se DOmsent perdut del SI♭mar, el LA♭cant de les siSOLrenes.
Que senDOmzill que és arriSI♭bar, però LA♭que difícil SOLés saber torDOmnar.

SI♭→LA♭Difícil SOLés saber torDOmnar,
SI♭→LA♭difícil SOLés saber torDOmnar.

Veu com la viSI♭da se li escapa LA♭pel forat que SOLté la butxaca.
DOmLa barra del SI♭bar no li tapa, LA♭va apostar-ho tot SOLper la plata.
DOmDescalç, la seva SI♭ànima vola, LA♭la sal l'ha deiSOLxat sense sola.
DOmS'ha quedat enSI♭ganxat a la coLA♭la, va naufraSOLgant de bar en DOmbar.

La ciutat l'ha SI♭cobert el LA♭mar, ell va tripuSOLlant de far en DOmfar,
la ciutat l'ha SI♭cobert el mar, LA♭i ell va tripuSOLlant de far en DOmfar.

SI♭→LA♭Va tripuSOLlant de far en DOmfar,
SI♭→LA♭va tripuSOLlant de far en far.

ADOmtret pel SI♭cant, pel LA♭cant de les siSOLrenes
que n'és DOmplena la ciuSI♭tat, és LA♭una set que oSOLfega
el que se DOmsent perdut del SI♭mar, el LA♭cant de les siSOLrenes.
Que senDOmzill que és arriSI♭bar, però LA♭que difícil SOLés saber torDOmnar.

SI♭Però LA♭que difícil SOLés saber torDOmnar,
SI♭→LA♭difícil SOLés saber torDOmnar,
SI♭però LA♭que difícil SOLés saber torDOmnar,
SI♭→LA♭difícil SOLés saber torDOmnar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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