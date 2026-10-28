Sal i dolçura (Acords)

Nom de verge que vola, ulls que sempre brillen

Acords Acords
Ja t'ho diré
MIm LA SOL LA MI LA SOL LA

MImNom de verge que LAvola, SOLulls que sempre briLAllen,
MImcada dia desperLAtes enSOLredada amb es llenLAçols,
MImun raig de llum que diLAbuixa SOLuna mirada molt LAtendra.
MImEm tornaria LAloco, SOLmai no et voldria LAperdre.

MIm LA SOL LA

MImSomiava que un LAdia baSOLllaríem pell a LApell,
MImno em pensava que estaríLAem tant de SOLtemps tocant el LAcel.
MImEm fas l'ullet i em recorLAdes SOLnits d'amor amb espelLAmes,
MImllits d'arena amb sa lluLAna SOLplens d'aromes de LAperles.

S'ombra que tu em fas guarda moltes peMImnyores,
LAamb tu es dies són clars, es mals moments s'esMImborren.

FAPassejant vora la SOLmar, miraLArem com surt sa lluna,
FAsa cara se t'il·luSOLminarà LAamb sal i dolçura.

Ah! MImAh! Ah! LA→SOLAh… Sal i dolLAçura!
Ah! MImAh! Ah! LA→SOLAh… Sal i dolLAçura!

Boqueta de pinyons amb mel que m'aMImgrada,
LAt'ho diré a s'orella: t'estim mil veMImgades.

FAPassejant vora la SOLmar, miraLArem com surt sa lluna,
FAsa cara se t'il·luminaSOLLAamb sal i dolçura.

Ah! MImAh! Ah! LA→SOLAh… Sal i dolLAçura!
Ah! MImAh! Ah! LA→SOLAh… Sal i dolLAçura!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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