I un SOLdia vaig somiar que tu i jo vivíem més enDOllà del que ens vam parRElar. Tu i SOLjo teníem casa a la vora del mar, i feia un DOsol esplèndid que invitava a baREnyar, i la SOLmúsica sonava, i sonava genial, i la cosa DOcaminava. Hey! Com si fos tan norREmal. SimSOLplement brillaven els colors, l'aigua reDOflectia un blavós, meraveREllós.
I tu SOLeres la més guapa que rondava, eres saDOlada i tropical com una soREla, la teSOLva cara tothom la suplicava, i tu feies com DOque ja estaves acostumaREda. I aSOLllí no feia fred, no feia calor, feia bon diDOa cada dia primavera i tarREdor, érem SOLtu i jo la millor combinació, però vaig DOdespertar i vaig veure que REno.
Que SOLno, que no. Ooh! Que no vull viure si no és aiRExí, jo vull parlar-te d'un lloc preMImciós, on despertar-nos de bon maDO→tíSOL→REsigui molt més boSOLnic. I que em diguis que vols veREnir, que també creus en un lloc miMImllor, on despertar-nos de bon maDO→tíSOL→REsigui molt més boSOLnic.
SOLI amunt i avall, i tot el DOdia fent l'aniREmal SOLfins al final, que canDOti el REgall.
SOLYou are the one that I wish every bright new day. Oh! You are DOthe one. Eh! Oh! You stole my heREart, SOLyou look me with your eyes you stole me away, every other DOthings will always be fiREne, SOLi'm your Superman negro.
Que SOLno, que no. Ooh! Que no vull viure si no és aiRExí, jo vull parlar-te d'un lloc preMImciós, on despertar-nos de bon maDO→tíSOL→REsigui molt més boSOLnic. I que em diguis que vols veREnir, que també creus en un lloc miMImllor, on despertar-nos de bon maDO→tíSOL→REsigui molt més boSOLnic.