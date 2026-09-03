Intro:
RE# LA# DOm LA#m SOL# LA# RE# RE#Pots vendre le LA#s meves san DOmdàlie RE#7s SOL#i quedar-te el RE#meu bitllet FA de tre LA#n, RE#guarda en un a SOLltell to DOmt el meu equi FA7patge
i no em
SOL#deixis marxar LA#d'aquí mai RE#més LA#. RE#Pots vendre LA#les meves san DOmdàlies RE#7, SOL#alguna cosa RE#en traur FAàs se LA#gur. RE#Tot i que es SOLtan una DOmmica gasta FA7des
de fer el ca
SOL#mí que LA#va fins a RE#tu. DOmEl temps passava RE#lent a SOL#les munt RE#anyes DOmi mirant els RE#camps des del va SOL#gó de l'Eu LA#romed,
en l
DOm'autobús més to SOLmsco, en el SOL#tren més borr RE#eguero,
en el
SOL#ràpid de la RE#costa i en el tra LA#nsbordo del metro.
Com po
SOL#dré ara LA# que t'h RE#e trobat per f SOL#i,
com pod
FAmré mar LA#xar demà al m RE#atí FA. FAQuan avisin DOper mega REmfonia FA7
que en 5
LA#minuts ha FAde sortir SOLel meu DO7 tren,
corre,
FAvés al re LAvisor i denu REmncia' SOLm:
“
LA#Senyor! Aquest DOnoi no té FAbitllet”. DO# DO FAHe tret quinze euro DOs per les s REmeves san FA7dàlies,
he estri
LA#pat el seu FAbitllet SOLde tren DO7,
he fet
FAun fora LAt a l'ar REmmari de c SOLasa. LA#On has d'anar DOsi aquí est FAaràs tan bé? DOmEl temps passava RE#lent a SOL#les munt RE#anyes DOmi mirant els RE#camps des del va SOL#gó de l'Eu LA#romed,
en l
DOm'autobús més to SOLmsco, en el SOL#tren més borr RE#eguero,
en el
SOL#ràpid de la RE#costa i en el tra LA#nsbordo del metro.
Com po
SOL#dré ara LA# que t'h RE#e trobat per f SOL#i,
com pod
FAmré mar LA#xar demà al m RE#atí FA. DO SOL LAm SOL RE SOL SI MIm LA DO RE SOL SOL RE MIm SOL DO SOL LA RE SOL SI MIm LA DO RE SOL x2
i no em
de fer el ca
en l
en el
Com po
com pod
que en 5
corre,
“
he estri
he fet
en l
en el
Com po
com pod