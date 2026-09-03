Sandàlies (Acords)

Alguna cosa en treuràs segur

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Intro:
RE# LA# DOm LA#m
SOL# LA# RE#

RE#Pots vendre leLA#s meves sanDOmdàlieRE#7s
SOL#i quedar-te el RE#meu bitlletFA de treLA#n,
RE#guarda en un aSOLltell toDOmt el meu equiFA7patge
i no em SOL#deixis marxar LA#d'aquí mai RE#mésLA#.

RE#Pots vendre LA#les meves sanDOmdàliesRE#7,
SOL#alguna cosa RE#en traurFAàs seLA#gur.
RE#Tot i que esSOLtan una DOmmica gastaFA7des
de fer el caSOL#mí que LA#va fins a RE#tu.

DOmEl temps passava RE#lent a SOL#les muntRE#anyes
DOmi mirant els RE#camps des del vaSOL#gó de l'EuLA#romed,
en lDOm'autobús més toSOLmsco, en el SOL#tren més borrRE#eguero,
en el SOL#ràpid de la RE#costa i en el traLA#nsbordo del metro.
Com poSOL#dré araLA# que t'hRE#e trobat per fSOL#i,
com podFAmré marLA#xar demà al mRE#atíFA.

FAQuan avisin DOper megaREmfoniaFA7
que en 5 LA#minuts ha FAde sortir SOLel meuDO7 tren,
corre, FAvés al reLAvisor i denuREmncia'SOLm:
LA#Senyor! Aquest DOnoi no té FAbitllet”. DO# DO

FAHe tret quinze euroDOs per les sREmeves sanFA7dàlies,
he estriLA#pat el seu FAbitllet SOLde trenDO7,
he fet FAun foraLAt a l'arREmmari de cSOLasa.
LA#On has d'anar DOsi aquí estFAaràs tan bé?

DOmEl temps passava RE#lent a SOL#les muntRE#anyes
DOmi mirant els RE#camps des del vaSOL#gó de l'EuLA#romed,
en lDOm'autobús més toSOLmsco, en el SOL#tren més borrRE#eguero,
en el SOL#ràpid de la RE#costa i en el traLA#nsbordo del metro.
Com poSOL#dré araLA# que t'hRE#e trobat per fSOL#i,
com podFAmré marLA#xar demà al mRE#atíFA.

DO SOL LAm SOL RE
SOL SI MIm LA
DO RE SOL

SOL RE MIm SOL
DO SOL LA RE
SOL SI MIm LA
DO RE SOL x2

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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