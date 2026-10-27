Intro:
DO LAm x2 DOSento com disparen sobre el cos d'en LAmSam, DOs'han carregat el poli del cos LAmtat. DOVeig el cos a terra com va perdent LAmsang DOi la gent com crida: crimi LAmnals! FAUn vell s'a SOLparta, aixe DOcant el seu LAmbastó, FAun tret li ha SOLtravessat el DOcor. FALa gent s'a SOLmaga, ningú DOno vol ser el se LAmgon, FAi el vell la SOLpalma amb el bas DOtó. DO LAm x4 DOUna dona crida, és la seva a LAmmant, DOté una criatura de tres LAmanys. DOEls veïns l'insulten, ja li havien LAmdit: DOno es pot ser l'amant d'un assas LAmsí. FAJa ve la SOLpasma i s'em DOporta el cos amb LAmsang, FAtot déu s'a SOLmaga dins el DObar. FAL'amant se'ls SOLmira i els DOtroba repug LAmnants, FAveïns que SOLsempre l'han odi DOat. LAm FASe'n va dol SOLguda, els seus DOulls no plora LAmran, FAla mort es SOLqueda dins el DOfang. FALa sang s'ei SOLxuga, els gos DOsos la llepa LAmran FAla nit a SOLtots se'ls menja DOrà.
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