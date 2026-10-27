Sang en el fang (Acords)

Sento com disparen sobre el cos d'en Sam

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait terra de vents
sangtrait terra de vents
Intro: DO LAm x2

DOSento com disparen sobre el cos d'en LAmSam,
DOs'han carregat el poli del cosLAmtat.
DOVeig el cos a terra com va perdent LAmsang
DOi la gent com crida: crimiLAmnals!

FAUn vell s'aSOLparta, aixeDOcant el seu LAmbastó,
FAun tret li ha SOLtravessat el DOcor.
FALa gent s'aSOLmaga, ningú DOno vol ser el seLAmgon,
FAi el vell la SOLpalma amb el basDOtó.

DO LAm x4

DOUna dona crida, és la seva aLAmmant,
DOté una criatura de tres LAmanys.
DOEls veïns l'insulten, ja li havien LAmdit:
DOno es pot ser l'amant d'un assasLAmsí.

FAJa ve la SOLpasma i s'emDOporta el cos amb LAmsang,
FAtot déu s'aSOLmaga dins el DObar.
FAL'amant se'ls SOLmira i els DOtroba repugLAmnants,
FAveïns que SOLsempre l'han odiDOat.

LAm

FASe'n va dolSOLguda, els seus DOulls no ploraLAmran,
FAla mort es SOLqueda dins el DOfang.
FALa sang s'eiSOLxuga, els gosDOsos la llepaLAmran
FAla nit a SOLtots se'ls menjaDOrà.

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