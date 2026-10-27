Sant (Acords)

Fes-me'n fort, fes-me'n imbècil

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet hoquei sobre pedres
quimi portet hoquei sobre pedres
SOL REm
SOL REm
SOL REm FA

SOLFes-me'n fort, fes-me'n imREmbècil,
SOLgran com un REmllamp,
SOLfi com l'arREmtista,
fes-me aFAllò que en diuen especiSOLal.

FASi al sentir el tret que dona la sorSOLtida
he de lluiFAtar per a deixar enrere el venceSOLdor,
FAdona'm la força estúpida de SOLl'ase;
fes-me de FAla colla dels ases el miSOLllor.

DO SOL REm
DO SOL REm
DO SOL REm
FA SOL

FAVas arribar una nit d'estiu dolSOLceta,
pentinaFAdeta i bruna des d'un altre SOLmón,
FAi em revelares el secret dolSOLcíssim
que algunes FAnoies poden revelar a alguns SOLnois.

Fes-me sant com un REmmístic,
fes-me SOLllest i malREmvat.
I si SOLpots, fes-me iREmnútil.
Fes-me un FAhome guapo, savi i SOLelegant.

DO SOL REm
DO SOL REm
DO SOL REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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