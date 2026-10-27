Sant Domingo Forever (Acords)

Veig sa primera llum de matinada

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever
DO#m LA

MIVeig FA#m7sa primera llum de matiDO#mnada,
LAcrec que avui ja no t'escriuMIré.
Es FA#m7poble fa pujades i baiDO#mxades,
LAhe perdut es fil de fa MItemps.

Se me disFA#m7para
DO#mdins sa sang com un LAtamborino.
MISe me disFA#m7para
un DO#mnou començaLAment.

MIVull alçar sa meva SOL#7copa enlaire,
DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere,
MIvull sentir que res m'imSOL#7porta gaire,
DO#mque és Sant Domingo Forever.
FA#m7Vull alçar sa meva SIcopa enlaire,
DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere,
FA#m7vull sentir que res m'imSIporta gaire,
DO#mSant Domingo LAForever.

MI FA#m7 DO#m LA

MITants de segles sense FA#m7tiquet de tornada,
DO#mtants de segles per arriLAbar a sa teva cara.
MIAra FA#m7mires DO#mdins posLAtals antigues.
MITens cosetes FA#m7de tothom, de tothom.
DO#mTot s'ajunta LAno sé com, no sé com.

MIVull alçar sa meva SOL#7copa enlaire,
DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere,
MIvull sentir que res m'imSOL#7porta gaire,
MIque és Sant DominSOL#7go Forever.
FA#m7Vull alçar sa meva SIcopa enlaire,
DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere,
FA#m7vull sentir que res m'imSIporta gaire,
DO#mSant Domingo LAForever.

MI SOL#7 DO#m LA
MI SOL#7 DO#m LA

DO#mSant Domingo LAForever. FA#m7 SI
DO#mSant Domingo LAForever. FA#m7 SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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