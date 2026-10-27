MIVeig FA#m7sa primera llum de matiDO#mnada, LAcrec que avui ja no t'escriuMIré. Es FA#m7poble fa pujades i baiDO#mxades, LAhe perdut es fil de fa MItemps.
Se me disFA#m7para DO#mdins sa sang com un LAtamborino. MISe me disFA#m7para un DO#mnou començaLAment.
MIVull alçar sa meva SOL#7copa enlaire, DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere, MIvull sentir que res m'imSOL#7porta gaire, DO#mque és Sant Domingo Forever. FA#m7Vull alçar sa meva SIcopa enlaire, DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere, FA#m7vull sentir que res m'imSIporta gaire, DO#mSant Domingo LAForever.
MIFA#m7DO#mLA
MITants de segles sense FA#m7tiquet de tornada, DO#mtants de segles per arriLAbar a sa teva cara. MIAra FA#m7mires DO#mdins posLAtals antigues. MITens cosetes FA#m7de tothom, de tothom. DO#mTot s'ajunta LAno sé com, no sé com.
MIVull alçar sa meva SOL#7copa enlaire, DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere, MIvull sentir que res m'imSOL#7porta gaire, MIque és Sant DominSOL#7go Forever. FA#m7Vull alçar sa meva SIcopa enlaire, DO#mvull deixar tot aquest LAmal enrere, FA#m7vull sentir que res m'imSIporta gaire, DO#mSant Domingo LAForever.