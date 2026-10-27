FA#mM'has robat tot el cor, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mM'has deixat tot pelat, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mLlamps i trons, n'altre cop, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mLa flor al cul que ja no val. SImFins una altra i DO#7merci.
FA#mAi! Tantes SImganes que teDO#7nies de FA#mmi! Ara em diSImuen que DO#7m'he d'aniFA#mmar. Ja no queSImda una foDO#7to a InstaFA#mgram, se'm fa SImgran el meu DO#7llit.
FA#mM'has robat tot el cor, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mM'has deixat tot pelat, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mLlamps i trons, n'altre cop, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mLa flor al cul que ja no val. SImFins una altra i DO#7merci.
FA#mAi! Si la coSImsa jo DO#7ja sé com FA#mva, però a la SImpràctica esDO#7tic reFA#mbentat. Molt boSImnic el misDO#7satge fiFA#mnal, va queSImdar super DO#7clar.
FA#mM'has robat tot el cor, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mM'has deixat tot pelat, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mLlamps i trons, n'altre cop, SImvinga, sant torDO#7nem-hi! FA#mLa flor al cul que ja no val. SImFins una altra i DO#7merci.