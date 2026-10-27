Sant tornem-hi (Acords)

M'has robat tot el cor

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
FA#m SIm DO#7
FA#m SIm DO#7

FA#mM'has robat tot el cor,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mM'has deixat tot pelat,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mLlamps i trons, n'altre cop,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mLa flor al cul que ja no val.
SImFins una altra i DO#7merci.

FA#mAi!
Tantes SImganes que teDO#7nies de FA#mmi!
Ara em diSImuen que DO#7m'he d'aniFA#mmar.
Ja no queSImda una foDO#7to a InstaFA#mgram,
se'm fa SImgran el meu DO#7llit.

FA#mM'has robat tot el cor,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mM'has deixat tot pelat,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mLlamps i trons, n'altre cop,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mLa flor al cul que ja no val.
SImFins una altra i DO#7merci.

FA#mAi!
Si la coSImsa jo DO#7ja sé com FA#mva,
però a la SImpràctica esDO#7tic reFA#mbentat.
Molt boSImnic el misDO#7satge fiFA#mnal,
va queSImdar super DO#7clar.

FA#mM'has robat tot el cor,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mM'has deixat tot pelat,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mLlamps i trons, n'altre cop,
SImvinga, sant torDO#7nem-hi!
FA#mLa flor al cul que ja no val.
SImFins una altra i DO#7merci.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi