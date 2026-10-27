Santa nit (Acords)

Ara que puc sentir que ets amb mi

Acords Acords
Damià Olivella
damia olivella un nou sentit
damia olivella un nou sentit
SI♭ MI♭ SI♭ FA
SI♭ MI♭ SOLm FA
SI♭

Ara que puc sentir que ets amb MI♭mi,
SI♭ara que has tornat per fer sentir el fons FAdel cor,
SI♭guarda la llum en mi aquesta MI♭nit
SOLmsi vols FAfer santa aMI♭questa nit. SI♭

SI♭Tu has portat el cel i l'Horitzó dintre MI♭meu.
SI♭Fes que tregui fora sense por el meu FAmillor.
SI♭Si vulguessis fer que aquesta nit surti MI♭el sol,
SOLmsi vols FAfer santa MI♭cada nit. SI♭

MI♭ SI♭ FA
SI♭ MI♭ SOLm FA
SI♭

SI♭Que ara ja pots tornar a creure,
SI♭ja pots tornar a confiar,
DOmja pots tornar a alliberar
SI♭tot el que tens per donar,
MI♭que la llum ja s'ha apagat
SI♭i aquest monstre no ha tornat,
SI♭que dins teu podràs trobar
el que t'ha faltat. FA
DOmQue no veus que tot ha passat,
que dins SOLmteu res ha canFAviat?

SI♭Tu has portat el cel i l'Horitzó dintre MI♭meu.
SI♭Fes que tregui fora sense por el meu millor. FA
SI♭Si vulguessis fer que aquesta nit surti MI♭el sol,
SOLmsi vols FAfer santa aMI♭questa nit, SI♭
SOLmsi vols FAfer santa MI♭cada nit. SI♭

MI♭ SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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