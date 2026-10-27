Ara que puc sentir que ets amb MI♭mi, SI♭ara que has tornat per fer sentir el fons FAdel cor, SI♭guarda la llum en mi aquesta MI♭nit SOLmsi vols FAfer santa aMI♭questa nit. SI♭
SI♭Tu has portat el cel i l'Horitzó dintre MI♭meu. SI♭Fes que tregui fora sense por el meu FAmillor. SI♭Si vulguessis fer que aquesta nit surti MI♭el sol, SOLmsi vols FAfer santa MI♭cada nit. SI♭
MI♭SI♭FA SI♭MI♭SOLmFA SI♭
SI♭Que ara ja pots tornar a creure, SI♭ja pots tornar a confiar, DOmja pots tornar a alliberar SI♭tot el que tens per donar, MI♭que la llum ja s'ha apagat SI♭i aquest monstre no ha tornat, SI♭que dins teu podràs trobar el que t'ha faltat. FA DOmQue no veus que tot ha passat, que dins SOLmteu res ha canFAviat?
SI♭Tu has portat el cel i l'Horitzó dintre MI♭meu. SI♭Fes que tregui fora sense por el meu millor. FA SI♭Si vulguessis fer que aquesta nit surti MI♭el sol, SOLmsi vols FAfer santa aMI♭questa nit, SI♭ SOLmsi vols FAfer santa MI♭cada nit. SI♭