MIadd9Decideixo ser feliç, obro el SIm7/FA#pit a l'imprevist, ja vull LAveure el que no he vist, abanMIdono el cantó trist. MIadd9Decideixo ser feliç i per SIm7/FA#pàtria vull amics, per banLAdera, roba estesa que dirà: aquí avui visc.
MIadd9Decideixo SIm7/FA#ser feliç i LAper fi veig MIl'enemic, MIadd9la por i l'ànsiSIm7/FA#a dins de mi i LAel neguit que fa el patir.
MIDecideixo ser feliç. SIm7/FA# I el treLAsor més gran és allò que MIvisc. MIAlé! La santa aSI7legria, esLAtrella de la nit, MInegreta del dia.
MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA# estreLAlla de la MInit, xineta del SI7dia.
MIDecideixo pillar el grup, SIm7/FA# no doLAnar-me per venMIçut, sortir de la panSI7xa del bou, on LAno hi neva MIni plou, i enganxar al vol el que canta el flow. SIm7/FA#
MIM'arrossega l'aquí i l'ara, SIm7/FA# ja no LAsento la desgaMIna, trobo la rumba en la SI7sardana.
MIDecideixo pillar el grup, SIm7/FA# abanLAdono el cantó MIbrusc.
Deixo que entri la melodia, SIm7/FA# que siguin LAun la nit i el diMIa.
MIDecideixo ser feliç. SIm7/FA# I per LAestil destil·MIlo l'esperit del SI7que visc.
MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA# estreLAlla de la MInit, negreta del SI7dia.
MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA# estreLAlla de la MInit, xineta del SI7dia.
MIadd9Santa, l'aSIm7/FA#legria, no LAem deixis MIper la nit. MIadd9Santa, la meSIm7/FA#lodia, no LAem deixis ni nit ni dia.
MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA# estreLAlla de la MInit, negreta del SI7dia.
MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA# estreLAlla de la MInit, xineta del SI7dia.