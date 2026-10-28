Santalegria (Acords)

Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist

Acords Acords
La Troba Kung-Fú
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MIadd9Decideixo ser feliç, obro el SIm7/FA#pit a l'imprevist,
ja vull LAveure el que no he vist, abanMIdono el cantó trist.
MIadd9Decideixo ser feliç i per SIm7/FA#pàtria vull amics,
per banLAdera, roba estesa que dirà: aquí avui visc.

MIadd9Decideixo SIm7/FA#ser feliç
i LAper fi veig MIl'enemic,
MIadd9la por i l'ànsiSIm7/FA#a dins de mi
i LAel neguit que fa el patir.

MIDecideixo ser feliç. SIm7/FA#
I el treLAsor més gran és allò que MIvisc.
MIAlé! La santa aSI7legria,
esLAtrella de la nit, MInegreta del dia.

MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA#
estreLAlla de la MInit,
xineta del SI7dia.

MIDecideixo pillar el grup, SIm7/FA#
no doLAnar-me per venMIçut,
sortir de la panSI7xa del bou,
on LAno hi neva MIni plou, i enganxar
al vol el que canta el flow. SIm7/FA#

MIM'arrossega l'aquí i l'ara, SIm7/FA#
ja no LAsento la desgaMIna,
trobo la rumba en la SI7sardana.

MIDecideixo pillar el grup, SIm7/FA#
abanLAdono el cantó MIbrusc.

Deixo que entri la melodia, SIm7/FA#
que siguin LAun la nit i el diMIa.

MIDecideixo ser feliç. SIm7/FA#
I per LAestil destil·MIlo
l'esperit del SI7que visc.

MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA#
estreLAlla de la MInit,
negreta del SI7dia.

MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA#
estreLAlla de la MInit,
xineta del SI7dia.

MIadd9Santa, l'aSIm7/FA#legria,
no LAem deixis MIper la nit.
MIadd9Santa, la meSIm7/FA#lodia,
no LAem deixis ni nit ni dia.

MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA#
estreLAlla de la MInit,
negreta del SI7dia.

MIAlé! La santa alegria, SIm7/FA#
estreLAlla de la MInit,
xineta del SI7dia.

MI SIm7/FA# LA MI SI7 LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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