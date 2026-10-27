SOLPresa la consciènciFAa, pres el DOsentiment, FA SOLuna vida pròpia que FAno et deixen DOfer. FA SOLTrenques els esqueFAmes, cremes DOels papers. FA SOLNo hi ha res que els mogui, FAno els imporDOta res de res. FA
SOLSants es crema FA DOcom la vida de la gent, RE SOLSants es crema, FA DOdia a dia més i REmés.
SOLNo volem barreres, no volem saber FA DOres d'intolerància, hem de ser valents, RE SOLser feliç quan penses, ser feliç també, FA DOno només quan dorms sinó també quan estàs desREpert.
SOLSants es crema FA DOcom la vida de la gent, RE SOLSants es crema, FA DOdia a dia més i REmés.
SOLCremen les cotxeres, crema el vapor vell, FA DOla història està escrita amb sang als nostres carrers. RE SOLJove solidari, veí compromès, FA DObarri independent, popular i reREbel!
SOLSants es crema FA DOcom la vida de la gent, RE SOLSants es crema, FA DOdia a dia més i REmés.
SOLEi! Sí, aquí a Sants el barri bull i tu no hi ets. FA DOAra mateix el punk-rock no se sent RE SOLni a carretera ni al carrer estret. FA DOPerò el nucli fort s'ha desperREtat SOLarran de terra, arran de cel. FA DOSants es crema! RE