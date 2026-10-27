REAns ens sireia fent l'orni LAdels teus consells caducs SImde luxes superflus, FA#men nom d'algú, SOLd'uns quants adorns gasius REque corren cobrant-se enemics, LA REper camins de pols, LAper un congost de pols, SImcom un llop que fuig FA#md'un eixam de trons, SOLhauré buscat sopluig, REhauré bramat dolgut, LAatrotinat per algú com tu, REben trist a despit LAd'un cel caigut. SImMe'n ric dels usuaris de FA#mla creu, SOLen pro de pau, per REpor de caure a l'infern. LA
SOLTu ets com un pas REen fals, un paSOLladí o un criREminal? MImUn niu on no s'hi escau, SOLperdut REsenSOLse REconfins, LAenmig d'un FA#mtrist reREbost.
LASImSOLRELA
REAmb la pell i l'os, LAsense sang al cor, SImet puc semblar un intrús, FA#mun fillol de torn, SOLque cada cop dona menys de si, REdoncs tinc tots dos ulls LAganduls, REamb l'ànim embastat LAcom per fer-ne un rusc, SImpuc ser un botxí FA#mcom tants, SOLun malandrí, un malandrí REque es ven per un LAmal sou.
RETu ets com LAun pas en fals, SImun paladí o FA#mun criminal? SOLUn niu on no s'hi escau, REperdut sense LAconfins, REenmig d'un LAgris rebost.
REBen ferit d'amor, LAen dejú per tu, SImno entenc aquest vist-i-LAplau, SOLdoncs cada cop veig més perduts els REpobres: LAcom més esforç, més desnerits! RESols puc dir-vos desencants, LAdesdenys, com més m'hi faig, SImdoncs no soc tan innocent FA#mcom per no ser esquerp, SOLlluny de creure amb àngels REi menys vestits LAde color blanc! REEscarransit i amb baves com un jueu que ofèn. SImVes! Sense mala fe, FA#mescanyolit, escanyolit, SOLabsolt potser REper quedar bé...
RETu ets com LAun pas en fals, SImun paladí o FA#mun criminal? SOLUn niu on no s'hi escau, REperdut sense LAconfins, REenmig d'un LAgris rebost.