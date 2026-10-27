Sants innocents (Acords)

Ans ens sireia fent l'orni dels teus consells caducs

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah bamboo avenue
umpah pah bamboo avenue
RE LA FA#m SOL MIm LA

REAns ens sireia fent l'orni LAdels teus consells caducs
SImde luxes superflus, FA#men nom d'algú,
SOLd'uns quants adorns gasius REque corren cobrant-se enemics, LA
REper camins de pols, LAper un congost de pols,
SImcom un llop que fuig FA#md'un eixam de trons,
SOLhauré buscat sopluig, REhauré bramat dolgut,
LAatrotinat per algú com tu,
REben trist a despit LAd'un cel caigut.
SImMe'n ric dels usuaris de FA#mla creu,
SOLen pro de pau, per REpor de caure a l'infern. LA

SOLTu ets com un pas REen fals, un paSOLladí o un criREminal?
MImUn niu on no s'hi escau,
SOLperdut REsenSOLse REconfins,
LAenmig d'un FA#mtrist reREbost.

LA SIm SOL RE LA

REAmb la pell i l'os, LAsense sang al cor,
SImet puc semblar un intrús, FA#mun fillol de torn,
SOLque cada cop dona menys de si,
REdoncs tinc tots dos ulls LAganduls,
REamb l'ànim embastat LAcom per fer-ne un rusc,
SImpuc ser un botxí FA#mcom tants,
SOLun malandrí, un malandrí
REque es ven per un LAmal sou.

RETu ets com LAun pas en fals,
SImun paladí o FA#mun criminal?
SOLUn niu on no s'hi escau,
REperdut sense LAconfins,
REenmig d'un LAgris rebost.

REBen ferit d'amor, LAen dejú per tu,
SImno entenc aquest vist-i-LAplau,
SOLdoncs cada cop veig més perduts els REpobres:
LAcom més esforç, més desnerits!
RESols puc dir-vos desencants,
LAdesdenys, com més m'hi faig,
SImdoncs no soc tan innocent FA#mcom per no ser esquerp,
SOLlluny de creure amb àngels
REi menys vestits LAde color blanc!
REEscarransit i amb baves com un jueu que ofèn.
SImVes! Sense mala fe, FA#mescanyolit, escanyolit,
SOLabsolt potser REper quedar bé...

RETu ets com LAun pas en fals,
SImun paladí o FA#mun criminal?
SOLUn niu on no s'hi escau,
REperdut sense LAconfins,
REenmig d'un LAgris rebost.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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