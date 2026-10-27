Sch, Sch, Sch... (Acords)

Temps, que passa corrents davant

Acords Acords
Fes-te Fotre
Temps, que passa corrents davant. LA RE
LAUlls que beuen del REseu passat.
LAFoc, dins els REbraços d'un gegant molt espanLAtat,
un molí sense vent, un mirall sense REgent, un saló sense ball.

MIJo RE#REon és l'ombra que has perdut;
LAtu pots atuRErar.
MIPotRE#ser REserà l'hora que hem perdut,
LAqui el sap aREturar.

Ja no queda cap SOLrecord al cap. SIm
Les mirades se'n LAtornen al cel
MIi la casa on SImvas veure el LAmar.

Veus, ressonen a REl'interior.
LAGel, tan calent com un REgram d'amor
LATort, com un REàngel caigut 10.000 metres cap a l'inLAfern.

Com l'heroi sense sort, com un REboig sense por,
com un mag senREse cor.

MIJo RE#REon és l'ombra que has perdut;
LAtu pots atuRErar.
MIPotRE#ser REserà l'hora que hem perdut,
LAqui el sap aREturar.

Ja no queda cap SOLrecord al cap. SIm
Les mirades se'n LAtornen al cel
MIi la casa on SImvas veure el LAmar.

REJa no queda cap SOLrecord al cap. SIm
Les mirades se'n LAtornen al cel
MIi la casa on SImvas veure el LAmar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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