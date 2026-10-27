Temps, que passa corrents davant.
LA RE LAUlls que beuen del REseu passat. LAFoc, dins els REbraços d'un gegant molt espan LAtat,
un molí sense vent, un mirall sense
REgent, un saló sense ball. MIJo RE#sé REon és l'ombra que has perdut; LAtu pots atu RErar. MIPot RE#ser REserà l'hora que hem perdut, LAqui el sap a REturar.
Ja no queda cap
SOLrecord al cap. SIm
Les mirades se'n
LAtornen al cel MIi la casa on SImvas veure el LAmar.
Veus, ressonen a
REl'interior. LAGel, tan calent com un REgram d'amor LATort, com un REàngel caigut 10.000 metres cap a l'in LAfern.
Com l'heroi sense sort, com un
REboig sense por,
com un mag sen
REse cor. MIJo RE#sé REon és l'ombra que has perdut; LAtu pots atu RErar. MIPot RE#ser REserà l'hora que hem perdut, LAqui el sap a REturar.
Ja no queda cap
SOLrecord al cap. SIm
Les mirades se'n
LAtornen al cel MIi la casa on SImvas veure el LAmar. REJa no queda cap SOLrecord al cap. SIm
Les mirades se'n
LAtornen al cel MIi la casa on SImvas veure el LAmar.
un molí sense vent, un mirall sense
Ja no queda cap
Les mirades se'n
Veus, ressonen a
Com l'heroi sense sort, com un
com un mag sen
Ja no queda cap
Les mirades se'n
Les mirades se'n