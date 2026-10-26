Intro:
MI♭sus2 SI♭ x2 MI♭sus2El fiscal saluda els membres del ju SI♭rat. MI♭sus2Deu persones escollides a l’at SI♭zar. MI♭sus2La defensa arriba dotze minuts SI♭tard. MI♭sus2Jo faig fotos i tu seus al SOLmbanc
dels acu
SI♭sats: se’t veu tan FAfràgil. SI♭ MI♭ SI♭ SOLm MI♭ SI♭ MI♭sus2Mentre parles, veig que et toques el ca SI♭nell. MI♭sus2Els expliques que aquella nit no vas fer SI♭res. MI♭sus2Reps insults per part d'alguns dels assis SI♭tents. MI♭sus2Jo faig fotos i tu plores SOLmi apretes
les
SI♭dents: se't veu tan FAfràgil. SI♭ MI♭ SI♭ SOLm MI♭ SI♭ MI♭sus2Es retiren tots els membres del ju SI♭rat. MI♭sus2Mentre esperes, ve a animar-te l’advo SI♭cat. MI♭sus2Tu l’escoltes, però coneixies el fi SI♭nal. MI♭sus2Jo faig fotos i tu seus al SOLmbanc
dels acu
SI♭sats: se’t veu tan FAfràgil. MI♭sus2Veig la foto en un SI♭diari MI♭sus2que publica la no SI♭tícia. MI♭sus2Rellegeixo la sen SI♭tència SOLmque con MI♭sus2demna la inno SI♭cència. MI♭ SI♭ SOLm MI♭ SI♭ SOLm MI♭ SI♭ MI♭sus2 SI♭
dels acu
les
dels acu