Se't veu tan fràgil (Acords)

El fiscal saluda els membres del jurat

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: MI♭sus2 SI♭ x2

MI♭sus2El fiscal saluda els membres del juSI♭rat.
MI♭sus2Deu persones escollides a l’atSI♭zar.
MI♭sus2La defensa arriba dotze minuts SI♭tard.
MI♭sus2Jo faig fotos i tu seus al SOLmbanc
dels acuSI♭sats: se’t veu tan FAfràgil.

SI♭ MI♭ SI♭
SOLm MI♭ SI♭

MI♭sus2Mentre parles, veig que et toques el caSI♭nell.
MI♭sus2Els expliques que aquella nit no vas fer SI♭res.
MI♭sus2Reps insults per part d'alguns dels assisSI♭tents.
MI♭sus2Jo faig fotos i tu plores SOLmi apretes
les SI♭dents: se't veu tan FAfràgil.

SI♭ MI♭ SI♭
SOLm MI♭ SI♭

MI♭sus2Es retiren tots els membres del juSI♭rat.
MI♭sus2Mentre esperes, ve a animar-te l’advoSI♭cat.
MI♭sus2Tu l’escoltes, però coneixies el fiSI♭nal.
MI♭sus2Jo faig fotos i tu seus al SOLmbanc
dels acuSI♭sats: se’t veu tan FAfràgil.

MI♭sus2Veig la foto en un SI♭diari
MI♭sus2que publica la noSI♭tícia.
MI♭sus2Rellegeixo la senSI♭tència
SOLmque conMI♭sus2demna la innoSI♭cència.

MI♭ SI♭
SOLm MI♭ SI♭
SOLm MI♭ SI♭
MI♭sus2 SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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