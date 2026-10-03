SOL#mTot és tan fosc aquesta DO#mnit. SOL#mQui ha marxat no DO#mtornarà. SOL#mi la buidor que tens al DO#mpit, SOL#mpotser el temps te l'omDO#mplirà.
SOL#mTot és tan gris aquest DO#mmatí SOL#mque ni els ocells volen DO#mvolar. SOL#mVull parar el temps ara i DO#maquí SOL#mi tornar a comenDO#mçar!
La tarda avança cap al SOL#mvespre, i ara és FA#tan tard com SOL#mahir. DO#mNingú no obre cap fiSOL#mnestra, DO#mcruel ha FA#vençut el SOLmdestí. DO#mCruel ha FA#vençut el SOLmdestí.
SOL#Ara fa vent, DO#bufa de ponent, SOL#les fulles seques ballen DO#un trist compàs. SOL#Volen al FA#vent... i SOL#s'alcen, volen al FA#vent... i SOLcauen.
SOL#Un fred estrany aquesta DO#mnit, SOL#la pluja dibuixa un DO#mvel, SOL#el forn de pa s'ha fet DO#mpetit, SOL#cauen llàgrimes de DO#mgel. SOL#Aspre verí d'aquest DO#mmatí SOL#m'ha despertat la veDO#mritat, SOL#el malson és d'ara i DO#maquí SOL#i ningú no ha DO#msomiat!
La tarda és més orfe que SOL#mmai, DO#mel vesFA#mpre es banya de SOL#mdol, DO#mla solitud omple SOL#ml'espai, DO#mcom triFA#garà a sortir el SOL#msol. DO#mCom triFA#garà a sortir el SOL#msol.
SOL#Ara fa vent, DO#bufa de ponent, SOL#les fulles seques ballen DO#un trist compàs. SOL#Volen al FA#vent... i SOL#s'alcen, volen al FA#vent... i SOLcauen.
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