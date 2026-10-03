Sebastià (Acords)

La tarda és més orfe que mai

Acords Acords
Els Pets
SOL#mTot és tan fosc aquesta DO#mnit.
SOL#mQui ha marxat no DO#mtornarà.
SOL#mi la buidor que tens al DO#mpit,
SOL#mpotser el temps te l'omDO#mplirà.

SOL#mTot és tan gris aquest DO#mmatí
SOL#mque ni els ocells volen DO#mvolar.
SOL#mVull parar el temps ara i DO#maquí
SOL#mi tornar a comenDO#mçar!

La tarda avança cap al SOL#mvespre,
i ara és FA#tan tard com SOL#mahir.
DO#mNingú no obre cap fiSOL#mnestra,
DO#mcruel ha FA#vençut el SOLmdestí.
DO#mCruel ha FA#vençut el SOLmdestí.

SOL#Ara fa vent, DO#bufa de ponent,
SOL#les fulles seques ballen DO#un trist compàs.
SOL#Volen al FA#vent... i SOL#s'alcen,
volen al FA#vent... i SOLcauen.

SOL#Un fred estrany aquesta DO#mnit,
SOL#la pluja dibuixa un DO#mvel,
SOL#el forn de pa s'ha fet DO#mpetit,
SOL#cauen llàgrimes de DO#mgel.
SOL#Aspre verí d'aquest DO#mmatí
SOL#m'ha despertat la veDO#mritat,
SOL#el malson és d'ara i DO#maquí
SOL#i ningú no ha DO#msomiat!

La tarda és més orfe que SOL#mmai,
DO#mel vesFA#mpre es banya de SOL#mdol,
DO#mla solitud omple SOL#ml'espai,
DO#mcom triFA#garà a sortir el SOL#msol.
DO#mCom triFA#garà a sortir el SOL#msol.

SOL#Ara fa vent, DO#bufa de ponent,
SOL#les fulles seques ballen DO#un trist compàs.
SOL#Volen al FA#vent... i SOL#s'alcen,
volen al FA#vent... i SOLcauen.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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