SOLMImDOSOL Floten les paraules que aMImmaguen els secrets. Tu i DOjo podem llegir-los, saSOLbem com s'ha de fer. Me'ls dius a cau d'orella, que MImno els escolti el vent. DONo passis pena, saps SOLque te'ls guardaré.
REGuarden els teus llavis MImun munt de secrets. DODeixa'm descobrir-los, SOLdeixa'm ser el primer.
Han caigut les fulles, s'aMImcosta l'hivern. DOMolt lluny l'un de l'altre, es noSOLta molt el fred. Vull trencar les normes MImdel que s'ha de fer DOi que ningú em digui si aiSOLxò està o no està bé.
Tu i jo abraMImçats, amaDOgats al miSOLrall, el temps es MImpara i ens DOés tot iSOLgual.
REEls teus ulls amaguen MIml'espurna dels estels. DOEts una obra mestra, SOLets el meu secret. REGuarden els teus llavis MImun munt de secrets. DODeixa'm descobrir-los, SOLdeixa'm ser el primer.
DORESOLDO RESOLDO
SOLQuan jo ja volava, apreniMImes a caminar. DOAra et surten ales i a SOLmi em creixen arrels.
REGuarden els teus llavis MImun munt de secrets. DODeixa'm descobrir-los, SOLdeixa'm ser el primer. REEls teus ulls amaguen MIml'espurna dels estels. DOEts una obra mestra, SOLets el meu secret.