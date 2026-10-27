Secrets (Acords)

Floten les paraules que amaguen els secrets

Acords Acords
Menaix a Truà
menaix a trua com el vent
menaix a trua com el vent
SOL MIm DO SOL
Floten les paraules que aMImmaguen els secrets.
Tu i DOjo podem llegir-los, saSOLbem com s'ha de fer.
Me'ls dius a cau d'orella, que MImno els escolti el vent.
DONo passis pena, saps SOLque te'ls guardaré.

REGuarden els teus llavis
MImun munt de secrets.
DODeixa'm descobrir-los,
SOLdeixa'm ser el primer.

Han caigut les fulles, s'aMImcosta l'hivern.
DOMolt lluny l'un de l'altre, es noSOLta molt el fred.
Vull trencar les normes MImdel que s'ha de fer
DOi que ningú em digui si aiSOLxò està o no està bé.

Tu i jo abraMImçats,
amaDOgats al miSOLrall,
el temps es MImpara
i ens DOés tot iSOLgual.

REEls teus ulls amaguen
MIml'espurna dels estels.
DOEts una obra mestra,
SOLets el meu secret.
REGuarden els teus llavis
MImun munt de secrets.
DODeixa'm descobrir-los,
SOLdeixa'm ser el primer.

DO RE SOL DO
RE SOL DO

SOLQuan jo ja volava,
apreniMImes a caminar.
DOAra et surten ales
i a SOLmi em creixen arrels.

REGuarden els teus llavis
MImun munt de secrets.
DODeixa'm descobrir-los,
SOLdeixa'm ser el primer.
REEls teus ulls amaguen
MIml'espurna dels estels.
DOEts una obra mestra,
SOLets el meu secret.

DOTu-ru-ru! Uh! Uh-uh-REuh!
Nu-SOLru-ru! Ru-uh-uh-DOuh!
Tu-ru-ru! Ru-uh-uh-REuh!
Tu-SOLru-ru! Ru-uh-DOuh-uh!

LAm SI DO

REEts el meu seSOLcret.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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