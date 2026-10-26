Intro:
SOLm FA x4 SOLmM'has trucat a FAla migdiada SOLmsuplicant- FAme que vingués SOLmun altre cop. FADesesperada, SOLmja no saps FAquè has de fer. SI♭M'has dit que ell ha FAvia vingut,
heu fet l'a
DOmmor i has SOLm→plo FArat, SI♭ni tan sols un de FAtall ha tingut,
t'ha pres ca
DOmlés i ha gui SOLmllat. FA SOLm FA SOLmQuè cony puc fer per FAfer-t'ho veure? SOLmTot sol s'està FAensorrant; SOLmtu prou que ho saps i FAno ho vols creure, SOLmperò l'aca FAbarà dinyant. SI♭Fins d'aquí un mes ja FAno el veuràs,
o potser
DOmencara més SOLm→tard; FA SI♭et fotrà un rotllo i FAte'l creuràs,
i ja en co
DOmmenço a estar SOLmfart. FA DOm→Per SOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per
SOLmsempre. DOm→So SOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest
SOLmvespre. DOm→Per SOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per
SOLmsempre. DOm→So SOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest
SOLmvespre. FA SOLm FA x2 SOLmSi pogués te FAnir-te com ara SOLmdesprés de FAtant d'esperar, SOLmpel teu fill puc FAser un bon pare. SOLmHo podrí FAem intentar. SI♭Solament et tinc quan FAell se'n va;
soc no
DOmmés un trist segon SOLm→plat. FA SI♭Per què no tornes a FAcomençar
tu i
DOmel vailet al meu cos SOLm→tat? FA DOm→Per SOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per
SOLmsempre. DOm→So SOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest
SOLmvespre. DOm→Per SOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per
SOLmsempre. DOm→So SOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest
SOLmvespre. FA SOLm FA x2 SOLm FA x4 SI♭Solament et tinc quan FAell se'n va;
soc no
DOmmés un trist segon SOLm→plat. FA SI♭Per què no tornes a FAcomençar
tu i
DOmel vailet al meu cos SOLm→tat? FA DOm→Per SOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per
SOLmsempre. DOm→So SOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest
SOLmvespre. DOm→Per SOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per
SOLmsempre. DOm→So SOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest
SOLmvespre. FA SOLm FA x4 SOLm
heu fet l'a
t'ha pres ca
o potser
i ja en co
i quedar-m'hi per
talment com aquest
i quedar-m'hi per
talment com aquest
soc no
tu i
i quedar-m'hi per
talment com aquest
i quedar-m'hi per
talment com aquest
soc no
tu i
i quedar-m'hi per
talment com aquest
i quedar-m'hi per
talment com aquest