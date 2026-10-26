Segon plat (Acords)

M'has trucat a la migdiada

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural
Intro: SOLm FA x4

SOLmM'has trucat a FAla migdiada
SOLmsuplicant-FAme que vingués
SOLmun altre cop. FADesesperada,
SOLmja no saps FAquè has de fer.

SI♭M'has dit que ell haFAvia vingut,
heu fet l'aDOmmor i has SOLm→ploFArat,
SI♭ni tan sols un deFAtall ha tingut,
t'ha pres caDOmlés i ha guiSOLmllat. FA

SOLm FA

SOLmQuè cony puc fer per FAfer-t'ho veure?
SOLmTot sol s'està FAensorrant;
SOLmtu prou que ho saps i FAno ho vols creure,
SOLmperò l'acaFAbarà dinyant.

SI♭Fins d'aquí un mes ja FAno el veuràs,
o potser DOmencara més SOLm→tard; FA
SI♭et fotrà un rotllo i FAte'l creuràs,
i ja en coDOmmenço a estar SOLmfart. FA

DOm→PerSOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per SOLmsempre.
DOm→SoSOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest SOLmvespre.
DOm→PerSOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per SOLmsempre.
DOm→SoSOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest SOLmvespre.

FA
SOLm FA x2

SOLmSi pogués teFAnir-te com ara
SOLmdesprés de FAtant d'esperar,
SOLmpel teu fill puc FAser un bon pare.
SOLmHo podríFAem intentar.

SI♭Solament et tinc quan FAell se'n va;
soc noDOmmés un trist segon SOLm→plat. FA
SI♭Per què no tornes a FAcomençar
tu i DOmel vailet al meu cosSOLm→tat? FA

DOm→PerSOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per SOLmsempre.
DOm→SoSOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest SOLmvespre.
DOm→PerSOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per SOLmsempre.
DOm→SoSOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest SOLmvespre.

FA
SOLm FA x2
SOLm FA x4

SI♭Solament et tinc quan FAell se'n va;
soc noDOmmés un trist segon SOLm→plat. FA
SI♭Per què no tornes a FAcomençar
tu i DOmel vailet al meu cosSOLm→tat? FA

DOm→PerSOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per SOLmsempre.
DOm→SoSOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest SOLmvespre.
DOm→PerSOLmmís per entrar a casa FAteva
i quedar-m'hi per SOLmsempre.
DOm→SoSOLmvint t'he somiat ben FAmeva,
talment com aquest SOLmvespre.

FA
SOLm FA x4
SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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