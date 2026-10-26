Intro: SOLm FA x4



SOLm M'has trucat a FA la migdiada

SOLm suplicant- FA me que vingués

SOLm un altre cop. FA Desesperada,

SOLm ja no saps FA què has de fer.



SI♭ M'has dit que ell ha FA via vingut,

heu fet l'a DOm mor i has SOLm→ plo FA rat,

SI♭ ni tan sols un de FA tall ha tingut,

t'ha pres ca DOm lés i ha gui SOLm llat. FA



SOLm FA



SOLm Què cony puc fer per FA fer-t'ho veure?

SOLm Tot sol s'està FA ensorrant;

SOLm tu prou que ho saps i FA no ho vols creure,

SOLm però l'aca FA barà dinyant.



SI♭ Fins d'aquí un mes ja FA no el veuràs,

o potser DOm encara més SOLm→ tard; FA

SI♭ et fotrà un rotllo i FA te'l creuràs,

i ja en co DOm menço a estar SOLm fart. FA



DOm→ Per SOLm mís per entrar a casa FA teva

i quedar-m'hi per SOLm sempre.

DOm→ So SOLm vint t'he somiat ben FA meva,

talment com aquest SOLm vespre.

DOm→ Per SOLm mís per entrar a casa FA teva

i quedar-m'hi per SOLm sempre.

DOm→ So SOLm vint t'he somiat ben FA meva,

talment com aquest SOLm vespre.



FA

SOLm FA x2



SOLm Si pogués te FA nir-te com ara

SOLm després de FA tant d'esperar,

SOLm pel teu fill puc FA ser un bon pare.

SOLm Ho podrí FA em intentar.



SI♭ Solament et tinc quan FA ell se'n va;

soc no DOm més un trist segon SOLm→ plat. FA

SI♭ Per què no tornes a FA començar

tu i DOm el vailet al meu cos SOLm→ tat? FA



DOm→ Per SOLm mís per entrar a casa FA teva

i quedar-m'hi per SOLm sempre.

DOm→ So SOLm vint t'he somiat ben FA meva,

talment com aquest SOLm vespre.

DOm→ Per SOLm mís per entrar a casa FA teva

i quedar-m'hi per SOLm sempre.

DOm→ So SOLm vint t'he somiat ben FA meva,

talment com aquest SOLm vespre.



FA

SOLm FA x2

SOLm FA x4



SI♭ Solament et tinc quan FA ell se'n va;

soc no DOm més un trist segon SOLm→ plat. FA

SI♭ Per què no tornes a FA començar

tu i DOm el vailet al meu cos SOLm→ tat? FA



DOm→ Per SOLm mís per entrar a casa FA teva

i quedar-m'hi per SOLm sempre.

DOm→ So SOLm vint t'he somiat ben FA meva,

talment com aquest SOLm vespre.

DOm→ Per SOLm mís per entrar a casa FA teva

i quedar-m'hi per SOLm sempre.

DOm→ So SOLm vint t'he somiat ben FA meva,

talment com aquest SOLm vespre.



FA

SOLm FA x4

SOLm