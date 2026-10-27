Segona mà (Acords)

Aturat sota la pluja

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe
FAAturat sota la REmpluja
amb un SI♭ram de SI♭mflors a la FAmà,
en Jordi espera la REmJúlia,
SI♭però SI♭mella no vinLA→drà. REm SOLm→ DO

LA→ REm SOLm→ DO x2
LA→ REm SOLm DO

FAEmprenyat com una REmtruja,
ha enSI♭viat el SI♭mram a pasFAtar,
encara espera la REmJúlia,
SI♭però SI♭mella no vinLA→drà. REm SOLm→ DO

LA→ REm SOLm→ DO x2
LA→ REm SOLm DO

FAI en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà
si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà,
i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat
d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà.
I en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà
si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà,
i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat
d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà.
I en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà
si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà,
i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat
d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà.
I en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà
si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà,
i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat
d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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