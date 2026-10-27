FAAturat sota la REmpluja amb un SI♭ram de SI♭mflors a la FAmà, en Jordi espera la REmJúlia, SI♭però SI♭mella no vinLA→drà. REmSOLm→DO
LA→REmSOLm→DO x2 LA→REmSOLmDO
FAEmprenyat com una REmtruja, ha enSI♭viat el SI♭mram a pasFAtar, encara espera la REmJúlia, SI♭però SI♭mella no vinLA→drà. REmSOLm→DO
LA→REmSOLm→DO x2 LA→REmSOLmDO
FAI en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà, i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà. I en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà, i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà. I en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà, i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà. I en Jordi es preSOLmgunta per LAmquè SI♭ella no vinFAdrà si s'ha comprat uns SOLmcalçotets LAmde SI♭segona FAmà, i en Jordi es pregunSOLmta si és que LAmeSI♭lla s'ha enamoFArat d'un altre noi i aSOLmra és LAmell SI♭de segona FAmà.