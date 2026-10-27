un a
Un adéu,
que es fa tard, per aprendre el se
en el camí de
Com es fa això de
d’entendre que no es pot tenir
escollir és un dol preuat i l’ale
i guanyo el que perdré des
I així vaig aprenent
del dubte ballant amb la
Dic adéu i em fan
d’abraçar tant fort
de les nostres petjades ena
de viure la utopia en
el cercle de qüestio
Marxo ara que
les vostres mi
cada matinada, les nits de foguera
Marxo ara que he a
veure amb amor les vos
que també m’han fet
Dic adéu, per avui, no
un adéu ben em
de tot el que ens
Dic adéu i faré un pastís dife
amb llàgrimes d’alegria
d’un següent pas que ara
Dic adéu, dic adéu un
un adéu per avui, no
Un adéu, fins a
Marxo ara que
per aprendre el
Dic adéu, dic adéu un
fins sempre,