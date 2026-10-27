Següent pas (Acords)

Dic adéu un altre cop

Acords Acords
Sílvia Tomàs
LAmDic adéu un altre cop,
un aDOdéu per avui, no per demà.
Un adéu, SOLfins aviat. Marxo ara,
que es fa tard, per aprendre el seLAmgüent pas.
LAmGràcies per estar
en el camí de DOpreguntar.
Com es fa això de SOLpreguntar?

REmMe’n vaig amb el dol i l’aleLAmgria
d’entendre que no es pot tenir MItot:
escollir és un dol preuat i l’aleLAmgria, el següent pas.
REmPerdo el que vaig guanyar aLAmbans
i guanyo el que perdré desMIprés.

I així vaig aprenent LAmla dansa
del dubte ballant amb la LAmclaredat.

Dic adéu i em fan LAmmal les mans
d’abraçar tant fort LAml’anhel
de les nostres petjades enaLAmmorades,
de viure la utopia en LAmrevisió,
el cercle de qüestioLAmnar-ho tot.
Marxo ara que LAmus entenc,
les vostres miLAmrades,
cada matinada, les nits de foguera LAmi paraula.
Marxo ara que he aLAmconseguit
veure amb amor les vosLAmtres ombres
que també m’han fet LAmressò.
Dic adéu, per avui, no LAmper demà,
un adéu ben emLAmpapat
de tot el que ens LAmhem mullat.
Dic adéu i faré un pastís difeLAmrent aquest cop
amb llàgrimes d’alegria LAmi de dol
d’un següent pas que ara LAmes fa brot.
Dic adéu, dic adéu un LAmaltre cop,
un adéu per avui, no LAmper demà.
Un adéu, fins aLAmviat.
Marxo ara que LAmes fa tard
per aprendre el LAmsegüent pas.
Dic adéu, dic adéu un LAmaltre cop,
fins sempre, LAmcompanys.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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