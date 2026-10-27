Seguirem (Acords)

Amb la tendresa que ens deixares

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
LAAmb la tendresa que ens deixares,
FA#mamb les coses senzilles,
MIamb la terra entre els dits,
REseguirem.

LAAmb l'enyorança a les finestres,
FA#mamb les cançons d'Ovidi,
MIamb les lluites d'ahir,
REseguirem.

LAAmb la il·lusió que desbordaves,
FA#mamb les paraules vives,
MIamb els somnis humils,
REseguirem.

LAAmb tot allò que construïres,
FA#mamb les velles banderes
MId'un país clandestí,
REseguirem.

SeguiFA#mrem! (encara amb el mateix coratge)
LASeguirem! (encara amb la mateixa il·lusió)
FA#mSeguirem! (encara amb la mateixa empenta)
LASeguirem! (encara amb la mateixa passió).
REFidels a aquell somriure que mai
FA#mno oblidarem,
REcamí de la victòria,
MIseguim, seguirem.

LAAmb els estels que encara brillen,
FA#mamb els records que ens porten,
MIamb el cel ple de nit,
REseguirem.

LAAmb l'emoció del primer dia,
FA#mamb la gent que t'estima,
MIamb l'esforç compartit,
REseguirem.

LAAmb les batalles quotidianes,
FA#mamb les guerres de sempre,
MIamb l'antic compromís,
REseguirem.

LAAmb tot allò que defensares,
FA#mamb un somriure als llavis,
MIamb un foc sota el pit,
REseguirem.

LAI quan desperta l'alba
FA#md'un nou dia i veig aquest cel blau
MIque rega el tros del món on jo visc,
REsé que encara estàs amb mi.

LASé que seguiràs ací.

LAI amb l'emoció del primer dia,
FA#mamb un somriure als llavis
MIi amb un foc sota el pit,
REseguirem cantant cançons.

LAPer sentir-nos més a prop.

LAI quan em trobe amb la gent que m'estime
FA#mi amb les paraules vives
MIi amb els somnis humils
REi tornen les cançons d'Ovidi.

MII tornen les lluites d'ahir,
LAi amb les batalles, quotidianes
FA#mfidels a l'alegria, a la terra,
MIa la llengua i els amics,
REseguirem com tu lluitant.

LASeguirem fins al final,
LAseguirem!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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