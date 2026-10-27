LAAmb la tendresa que ens deixares, FA#mamb les coses senzilles, MIamb la terra entre els dits, REseguirem.
LAAmb l'enyorança a les finestres, FA#mamb les cançons d'Ovidi, MIamb les lluites d'ahir, REseguirem.
LAAmb la il·lusió que desbordaves, FA#mamb les paraules vives, MIamb els somnis humils, REseguirem.
LAAmb tot allò que construïres, FA#mamb les velles banderes MId'un país clandestí, REseguirem.
SeguiFA#mrem! (encara amb el mateix coratge) LASeguirem! (encara amb la mateixa il·lusió) FA#mSeguirem! (encara amb la mateixa empenta) LASeguirem! (encara amb la mateixa passió). REFidels a aquell somriure que mai FA#mno oblidarem, REcamí de la victòria, MIseguim, seguirem.
LAAmb els estels que encara brillen, FA#mamb els records que ens porten, MIamb el cel ple de nit, REseguirem.
LAAmb l'emoció del primer dia, FA#mamb la gent que t'estima, MIamb l'esforç compartit, REseguirem.
LAAmb les batalles quotidianes, FA#mamb les guerres de sempre, MIamb l'antic compromís, REseguirem.
LAAmb tot allò que defensares, FA#mamb un somriure als llavis, MIamb un foc sota el pit, REseguirem.
LAI quan desperta l'alba FA#md'un nou dia i veig aquest cel blau MIque rega el tros del món on jo visc, REsé que encara estàs amb mi.
LASé que seguiràs ací.
LAI amb l'emoció del primer dia, FA#mamb un somriure als llavis MIi amb un foc sota el pit, REseguirem cantant cançons.
LAPer sentir-nos més a prop.
LAI quan em trobe amb la gent que m'estime FA#mi amb les paraules vives MIi amb els somnis humils REi tornen les cançons d'Ovidi.
MII tornen les lluites d'ahir, LAi amb les batalles, quotidianes FA#mfidels a l'alegria, a la terra, MIa la llengua i els amics, REseguirem com tu lluitant.