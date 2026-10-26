Intro:
SOL MIm RE/ FA# SOL DO RE x2 SOLOn és la vida que se'ns MImva pro RE/ FA#metre? SOLTot sembla ara un somni DO→tan SIm→dis REtant. SOLSempre a les ordres d'algun MImfals pro RE/ FA#feta SOLque s'ha oblidat que aquí tots DO→som SIm→i REguals. SOLEnsopegant amb la ma MImteixa RE/ FA#pedra SOLque tants cops abans ens ha fet bai DO→xar SIm→el REcap. SOLQuantes lliçons ens ha donat la MImhistò RE/ FA#ria! SOLÉs el moment de recor DO→dar SIm→qui REsom. RESeguirem enda DOvant, seguirem llui RE/ FA#tant,
hi tenim tan
SOLpoc a RE/ FA#perdre. REPer l'avui i pel de DOmà, pels que han d'arri RE/ FA#bar,
fins a conquerir
SOLla glò RE/ FA#ria. MImHey! MImHey! MImHey! MImHey! SOLAlcem les veus com si fos MImsin es RE/ FA#pases. SOLSense l'avui mai no tin DO→drem SIm→de REmà SOLLa convicció és la nos MImtra cui RE/ FA#rassa. SOLPlantarem cara a aquell que DO→ens vul SIm→gui REmal. SOLÉs l'apatia el que ens MImtorna RE/ FA#dèbils, SOLés l'avarícia el que ens tor DO→na SIm→es REclaus, SOLserà la unió el que ens faci MImforts i RE/ FA#lliures, SOLserà l'amor el que ens fa DO→rà SIm→mi REllors. RESeguirem enda DOvant, seguirem llui RE/ FA#tant,
hi tenim tan
SOLpoc a RE/ FA#perdre. REPer l'avui i pel de DOmà, pels que han d'arri RE/ FA#bar,
fins a conquerir
SOLla glò RE/ FA#ria. MImHey! MImHey! MImHey! MImHey! SOL MIm RE/ FA# SOL DO RE x2 SOLL'espur MIm→na del RE/ FA#canvi SOLcomençà en DO→un RE/ FA#mateix. SOLLa for MIm→ça dels RE/ FA#somnis SOLés l'arma DO→dels RE/ FA#rebels. SOLL'espur MIm→na del RE/ FA#canvi SOLcomençà en DO→un RE/ FA#mateix. SOLLa for MIm→ça dels RE/ FA#somnis SOLés l'arma DO→dels RE/ FA#rebels. RESeguirem enda DOvant, seguirem llui RE/ FA#tant,
hi tenim tan
SOLpoc a RE/ FA#perdre. REPer l'avui i pel de DOmà, pels que han d'arri RE/ FA#bar,
fins a conquerir
SOLla glò RE/ FA#ria. RESeguirem enda DOvant, seguirem llui RE/ FA#tant,
hi tenim tan
SOLpoc a RE/ FA#perdre. REPer l'avui i pel de DOmà, pels que han d'arri RE/ FA#bar,
fins a conquerir
SOLla glò RE/ FA#ria. MImHey! MImHey! MImHey! MImHey!
hi tenim tan
fins a conquerir
hi tenim tan
fins a conquerir
hi tenim tan
fins a conquerir
hi tenim tan
fins a conquerir