Seguirem lluitant (Acords)

On és la vida que se'ns va prometre?

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Intro: SOL MIm RE/FA#
SOL DO RE x2

SOLOn és la vida que se'ns MImva proRE/FA#metre?
SOLTot sembla ara un somni DO→tan SIm→disREtant.
SOLSempre a les ordres d'algun MImfals proRE/FA#feta
SOLque s'ha oblidat que aquí tots DO→som SIm→iREguals.

SOLEnsopegant amb la maMImteixa RE/FA#pedra
SOLque tants cops abans ens ha fet baiDO→xar SIm→el REcap.
SOLQuantes lliçons ens ha donat la MImhistòRE/FA#ria!
SOLÉs el moment de recorDO→dar SIm→qui REsom.

RESeguirem endaDOvant, seguirem lluiRE/FA#tant,
hi tenim tan SOLpoc a RE/FA#perdre.
REPer l'avui i pel deDOmà, pels que han d'arriRE/FA#bar,
fins a conquerir SOLla glòRE/FA#ria.

MImHey!
MImHey!
MImHey!
MImHey!

SOLAlcem les veus com si fosMImsin esRE/FA#pases.
SOLSense l'avui mai no tinDO→drem SIm→deRE
SOLLa convicció és la nosMImtra cuiRE/FA#rassa.
SOLPlantarem cara a aquell que DO→ens vulSIm→gui REmal.

SOLÉs l'apatia el que ens MImtorna RE/FA#dèbils,
SOLés l'avarícia el que ens torDO→na SIm→esREclaus,
SOLserà la unió el que ens faci MImforts i RE/FA#lliures,
SOLserà l'amor el que ens faDO→SIm→miREllors.

RESeguirem endaDOvant, seguirem lluiRE/FA#tant,
hi tenim tan SOLpoc a RE/FA#perdre.
REPer l'avui i pel deDOmà, pels que han d'arriRE/FA#bar,
fins a conquerir SOLla glòRE/FA#ria.

MImHey!
MImHey!
MImHey!
MImHey!

SOL MIm RE/FA#
SOL DO RE x2

SOLL'espurMIm→na del RE/FA#canviSOLcomençà en DO→un RE/FA#mateix.
SOLLa forMIm→ça dels RE/FA#somnis SOLés l'arma DO→dels RE/FA#rebels.
SOLL'espurMIm→na del RE/FA#canviSOLcomençà en DO→un RE/FA#mateix.
SOLLa forMIm→ça dels RE/FA#somnis SOLés l'arma DO→dels RE/FA#rebels.

RESeguirem endaDOvant, seguirem lluiRE/FA#tant,
hi tenim tan SOLpoc a RE/FA#perdre.
REPer l'avui i pel deDOmà, pels que han d'arriRE/FA#bar,
fins a conquerir SOLla glòRE/FA#ria.
RESeguirem endaDOvant, seguirem lluiRE/FA#tant,
hi tenim tan SOLpoc a RE/FA#perdre.
REPer l'avui i pel deDOmà, pels que han d'arriRE/FA#bar,
fins a conquerir SOLla glòRE/FA#ria.

MImHey!
MImHey!
MImHey!
MImHey!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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