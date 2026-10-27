MIm DO SOL
MIm DO SOL
MImHi ha un home que DOha marxat de SOLcasa,
MImque no ha acDOceptat la SOLrendició.
MImUn home en DObraços del SOLseu àngel.
MImHi ha algú DOque ja ha SOLvençut la por.
MImUn home agaDOfa una guiSOLtarra,
MImun home DOllança un crit SOLal vent,
MImun home miDOra el buit i SOLsalta.
MImHi ha algú DOque ja ha SOLburlat el temps.
RESeguirem MIm7somiant,
REescoltarem la SOLllum
DOmentre el món MIm7es mou dins els REteus ulls.
RESeguiMIm7rem cantant,
REensorrarem SOLels murs,
DOanirem semMImpre més RElluny.
MIm DO SOL
MImHi ha un home DOque ara estén les SOLales,
MImun home DOque ha tocat el SOLcel.
MImNo tornarà DOmai més a casa. SOL
MImHi ha algú que DOja ha pagat el SOLpreu.
RESeguirem MIm7somiant,
REescoltarem la SOLllum
DOmentre el món MIm7es mou dins els REteus ulls.
RESeguiMIm7rem cantant,
REensorrarem SOLels murs,
DOanirem semMImpre més RElluny.
RESeguiMIm7rem cantant,
REescoltarem la SOLllum
DOmentre el món es MImmou sense els teus REulls.
MIm7Hi ha un DOhome per la corSOLda fluixa,
MImhi ha un DOhome que ara ja SOLés del món.
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