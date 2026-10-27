Seixanta-cinc anys i jo (Acords)

Ara en faig 65, és un dia assenyalat,l'horitzó semblava lluny

Acords Acords
Andreu Rifé
andreu rife terros
andreu rife terros
MI♭ SI♭ DOm SI♭
MI♭ SI♭ DOm SOL

DOmAra en faig seixanta-cinc, és un dia assenyalat, l'horitzó semblava lluny
però finalment ha arriLA♭bat. Perquè el temps no hi ha qui el pari,
per això és un fet consuSI♭mat, el que igualment et fa por
com et creus afortuDOmnat.

DOmA mi mai m'ha obsessionat arribar a ser jubilat, he disfrutat treballant
molt més que estant paLA♭rat. I és que em sento amb molta sort,
i us dic perquè ho veig SI♭així: tinc salut, enteniment
i prou per no paSOLtir.

Per gauDOmdir la lliberSI♭tat que he conLA♭querit
i en DOmtots els sentits SI♭no viure reLA♭primit.
Sé que DOmvisc l'última eSI♭tapa, ho tinc LA♭present,
però tamSOLmpoc hi ha fronFAteres, fronSOLteres
mentre funcioni la MI♭ment.

SI♭ DOm SI♭
MI♭ SI♭ DOm SOL

DOmSi em comparo amb mons pares, que ells no van tenir mai res, van patir molt més que jo
i es mereixien molt LA♭més. Perquè si hi ha una altra cosa
que tampoc no està gens SI♭mal, i és que sense treballar
em pagaran lo jorDOmnal.

DOmSigui com sigui, endavant, no vull mirar el passat, mirar enrere és de vell
i jo em sento molt caLA♭paç, capaç de fer no sé el què:
crearé i pescaSI♭ré; com que moure't sempre és vida,
segur que no paraSOLré.

DOm SI♭ LA♭ SI♭
DOm SI♭ LA♭ SOL

Per gauDOmdir la lliberSI♭tat que he conLA♭querit
i en DOmtots els sentits SI♭no viure reLA♭primit.
Sé que DOmvisc l'última eSI♭tapa, ho tinc LA♭present,
però tamSOLmpoc hi ha fronFAteres, fronSOLteres.

Per gauDOmdir la lliberSI♭tat que he conLA♭querit
i en DOmtots els sentits SI♭no viure reLA♭primit.
Sé que DOmvisc l'última eSI♭tapa, ho tinc LA♭present,
però tamSOLmpoc hi ha fronFAteres, fronSOLteres
mentre funcioni la MI♭ment.

SI♭ DOm SI♭
MI♭ SI♭ DOm SOL

DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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