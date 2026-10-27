DOmAra en faig seixanta-cinc, és un dia assenyalat, l'horitzó semblava lluny però finalment ha arriLA♭bat. Perquè el temps no hi ha qui el pari, per això és un fet consuSI♭mat, el que igualment et fa por com et creus afortuDOmnat.
DOmA mi mai m'ha obsessionat arribar a ser jubilat, he disfrutat treballant molt més que estant paLA♭rat. I és que em sento amb molta sort, i us dic perquè ho veig SI♭així: tinc salut, enteniment i prou per no paSOLtir.
Per gauDOmdir la lliberSI♭tat que he conLA♭querit i en DOmtots els sentits SI♭no viure reLA♭primit. Sé que DOmvisc l'última eSI♭tapa, ho tinc LA♭present, però tamSOLmpoc hi ha fronFAteres, fronSOLteres mentre funcioni la MI♭ment.
SI♭DOmSI♭ MI♭SI♭DOmSOL
DOmSi em comparo amb mons pares, que ells no van tenir mai res, van patir molt més que jo i es mereixien molt LA♭més. Perquè si hi ha una altra cosa que tampoc no està gens SI♭mal, i és que sense treballar em pagaran lo jorDOmnal.
DOmSigui com sigui, endavant, no vull mirar el passat, mirar enrere és de vell i jo em sento molt caLA♭paç, capaç de fer no sé el què: crearé i pescaSI♭ré; com que moure't sempre és vida, segur que no paraSOLré.
DOmSI♭LA♭SI♭ DOmSI♭LA♭SOL
Per gauDOmdir la lliberSI♭tat que he conLA♭querit i en DOmtots els sentits SI♭no viure reLA♭primit. Sé que DOmvisc l'última eSI♭tapa, ho tinc LA♭present, però tamSOLmpoc hi ha fronFAteres, fronSOLteres.
Per gauDOmdir la lliberSI♭tat que he conLA♭querit i en DOmtots els sentits SI♭no viure reLA♭primit. Sé que DOmvisc l'última eSI♭tapa, ho tinc LA♭present, però tamSOLmpoc hi ha fronFAteres, fronSOLteres mentre funcioni la MI♭ment.