La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
No fa
SItant eres MItot el que em passava d'impor SItant, MI
descui
SIdant els a MImics que m'avisaven del meu DO#mmal.
Constru
MIïa cada dia una espi DO#mral al teu vol FA#tant
No fa pas
SItant. MI SI MI
No fa
SItant dibui MIxava cors al mobiliari ur SIbà, MI
espi
SIant les om MIbres xineses del teu fines DO#mtral,
fent-me
MIcreure, a glops de negre del Mont DO#msant, que jo era a FA#dalt.
No fa pas
SItant. MI
No fa pas
SItant. MI DO#mNo fa tant que em sem MIblava sentir DO#mel teu riure al tren MIcada matí. DO#mNo fa tant que em sem MIblava trobar FA#el teu rostre a la taula de cada restau SIrant. MI
No fa pas
SItant. MI
Era a
SIhir quan fin MIgia dedicar-me a repar SItir, MI
pis per
SIpis, propa MIganda d'un curset de tast de DO#mvins
per tru
MIcar-te i, sense por, poder-te DO#mdir: "Em pots o FA#brir?"
I escoltar un
SIsí, MI
i escoltar un
SIsí. MI DO#mNo fa tant, era MIveure't i estar DO#mtot el dia amb el MIcor desbocat. DO#mLes cançons carrin MIclones d'amor FA#em semblaven escrites expressament per ai SIxò, MI
però ara ja
SIno. MI
No fa
SItant vaig lle MIvar-me un dia i ja no em feies SImal. MI
Farà un
SIany, i ara et MIveig i ric i torno a ser nor DO#mmal.
Fins i
MItot ja no recordo el teu por DO#mtal.
Sembla es
FA#trany, però em va pas SIsar, MI
però em va pas
SIsar, MI
però em va pas
SIsar. MI
Sembla es
DO#mtrany, FA#
però em va pas
SIsar.
descui
Constru
No fa pas
No fa
espi
fent-me
No fa pas
No fa pas
No fa pas
Era a
pis per
per tru
I escoltar un
i escoltar un
però ara ja
No fa
Farà un
Fins i
Sembla es
però em va pas
però em va pas
Sembla es
però em va pas