Sembla estrany (Acords)

No fa tant eres tot el que em passava d'important

Acords Acords
Els Pets
els pets fragil
els pets fragil

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

No fa SItant eres MItot el que em passava d'imporSItant, MI
descuiSIdant els aMImics que m'avisaven del meu DO#mmal.
ConstruMIïa cada dia una espiDO#mral al teu volFA#tant
No fa pas SItant. MI SI MI

No fa SItant dibuiMIxava cors al mobiliari urSIbà, MI
espiSIant les omMIbres xineses del teu finesDO#mtral,
fent-me MIcreure, a glops de negre del MontDO#msant, que jo era a FA#dalt.
No fa pas SItant. MI
No fa pas SItant. MI

DO#mNo fa tant que em semMIblava sentir
DO#mel teu riure al tren MIcada matí.
DO#mNo fa tant que em semMIblava trobar
FA#el teu rostre a la taula de cada restauSIrant. MI
No fa pas SItant. MI

Era aSIhir quan finMIgia dedicar-me a reparSItir, MI
pis per SIpis, propaMIganda d'un curset de tast de DO#mvins
per truMIcar-te i, sense por, poder-te DO#mdir: "Em pots oFA#brir?"
I escoltar un SIsí, MI
i escoltar un SIsí. MI

DO#mNo fa tant, era MIveure't i estar
DO#mtot el dia amb el MIcor desbocat.
DO#mLes cançons carrinMIclones d'amor
FA#em semblaven escrites expressament per aiSIxò, MI
però ara ja SIno. MI

No fa SItant vaig lleMIvar-me un dia i ja no em feies SImal. MI
Farà un SIany, i ara et MIveig i ric i torno a ser norDO#mmal.
Fins i MItot ja no recordo el teu porDO#mtal.
Sembla esFA#trany, però em va pasSIsar, MI
però em va pasSIsar, MI
però em va pasSIsar. MI

Sembla esDO#mtrany, FA#
però em va pasSIsar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi