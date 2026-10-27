que em vas dir (que
tinc les coses que no em deixen
(no
Dos besitos sempre després de fer-
(de
i mil gritos quan ho fem, no
(no exa
Mushkayaya-ya!
Un reggaeton amb vio
Sembla mentida
que encara em cregui tot el que
(que encara em cregui tot el que em dius).
Sembla mentida
que em posi tonta si tu m'escrius
(si tu
Sembla men
que de tu m'arribin males
Sembla men
que t'ho perdoni tot si em somrius
(que t'ho perdoni tot si em
Estava ben guapeta quan tu
ara ho es
quan em ve una al
(i entre el seu booty
I és que, baby,
també la que somreia, pe
la que se't despista si
i la que si que
Em va
Jo pensava,
que estaves feta
No tinc temps per mer
tinc la music que em
tot sem
que encara em cregui tot el que em dius
Sembla men
(si tu m'escrius).
Sembla menti
que de tu m'arribin ma
Sembla mentida
(que t'ho perdoni tot si em somrius).
Tú tá'
(tinc les coses que em
Tú tá' loca
(tinc les coses que no em deixen
Pedra i
cremo el record i et des
No fuiste like las
i tot ha anat massa
i és inevitable preguntar
(com es
Tinc
(que em vas
tinc les coses que no em deixen dor
que no em deixen dor
Tot ho fa en ne
com a fora del
tu ho entens quan ho
I, bebè, espero que tu tor
encara que sembli menti
Que encara em cregui tot el que em
(que encara em cregui tot el que em
Sembla mentida
que em posi tonta si tu m'es
(si tu m'es
Sembla menti
que de tu m'arribin ma
Sembla men
que t'ho perdoni tot si em som
(que t'ho perdoni tot si em som