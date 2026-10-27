Sembla mentida (Acords)

Tinc les coses (les coses)

Acords Acords
Mushkaa
DOTinc MImles coses (les coses)
que em vas dir (que REem vas dir),
tinc les coses que no em deixen DOdormir
(no MImem deixen dormir).
Dos besitos sempre després de fer-SI7ho
(de DOfer-ho)
i mil gritos quan ho fem, no DOexagero
(no exaREgero).
Mushkayaya-ya! MIm
Un reggaeton amb vioRElins.

Sembla mentida DO
que encara em cregui tot el que MImem dius
(que encara em cregui tot el que em dius). DO
Sembla mentida RE
que em posi tonta si tu m'escrius DO
(si tu MImm'escrius).
Sembla menDOtida
que de tu m'arribin males MImnews
DO (males news, males news).
Sembla menREtida
que t'ho perdoni tot si em somrius DO
(que t'ho perdoni tot si em MImsomrius).

Estava ben guapeta quan tu DOm'estimaves,
ara ho esMImtic només de vegades,
quan em ve una alREtra gata
(i entre el seu booty DOm'atrapa).
I és que, baby, DOsempre he sigut jo la loca,
també la que somreia, peMImrò estava rota,
la que se't despista si REla nena bota
i la que si que MImmires se li cau la gota.
Em va REdir:
DO"Mushkaa, jo et cuidaré de per viMImda".
Jo pensava, REbebè,
que estaves feta REa mida.
No tinc temps per merDOdes,
tinc la music que em MImcrida,
tot semREbla mentida.

DOSembla mentida
que encara em cregui tot el que em dius MIm
DO(que encara em cregui tot el que em dius).
Sembla menREtida
DOque em posi tonta si tu m'escrius
(si tu m'escrius). MIm
Sembla mentiDOda
que de tu m'arribin maMImles news
DO (males news, males news).
Sembla mentida RE
DOque t'ho perdoni tot si em somrius
(que t'ho perdoni tot si em somrius). MIm

Tú tá' MImloco
(tinc les coses que em MImvas dir).
Tú tá' loca RE
(tinc les coses que no em deixen MImdormir).

Pedra i DOgas,
cremo el record i et desMImfàs.
No fuiste like las REdemás,
i tot ha anat massa DOfast,
i és inevitable preguntar DOcom estàs
(com esREtàs?)
Tinc MImles coses que em vas REdir
(que em vas MImdir),
tinc les coses que no em deixen dorDOmir,
que no em deixen dorDOmir.
Tot ho fa en neMImgatiu
com a fora del REniu,
tu ho entens quan ho REvius
MIm (quan ho vius, quan ho vius).
I, bebè, espero que tu torREnis
encara que sembli mentiDOda.

DO
Que encara em cregui tot el que em MImdius
(que encara em cregui tot el que em MImdius).
Sembla mentida RE
que em posi tonta si tu m'esMImcrius
(si tu m'esMImcrius).
Sembla mentiDOda
que de tu m'arribin maMImles news
MIm (males news, males news).
Sembla menREtida
que t'ho perdoni tot si em somMImrius
(que t'ho perdoni tot si em somMImrius).

DO MIm RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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