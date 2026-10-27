DO Tinc MIm les coses (les coses)

que em vas dir (que RE em vas dir),

tinc les coses que no em deixen DO dormir

(no MIm em deixen dormir).

Dos besitos sempre després de fer- SI7 ho

(de DO fer-ho)

i mil gritos quan ho fem, no DO exagero

(no exa RE gero).

Mushkayaya-ya! MIm

Un reggaeton amb vio RE lins.



Sembla mentida DO

que encara em cregui tot el que MIm em dius

(que encara em cregui tot el que em dius). DO

Sembla mentida RE

que em posi tonta si tu m'escrius DO

(si tu MIm m'escrius).

Sembla men DO tida

que de tu m'arribin males MIm news

DO (males news, males news).

Sembla men RE tida

que t'ho perdoni tot si em somrius DO

(que t'ho perdoni tot si em MIm somrius).



Estava ben guapeta quan tu DO m'estimaves,

ara ho es MIm tic només de vegades,

quan em ve una al RE tra gata

(i entre el seu booty DO m'atrapa).

I és que, baby, DO sempre he sigut jo la loca,

també la que somreia, pe MIm rò estava rota,

la que se't despista si RE la nena bota

i la que si que MIm mires se li cau la gota.

Em va RE dir:

DO "Mushkaa, jo et cuidaré de per vi MIm da".

Jo pensava, RE bebè,

que estaves feta RE a mida.

No tinc temps per mer DO des,

tinc la music que em MIm crida,

tot sem RE bla mentida.



DO Sembla mentida

que encara em cregui tot el que em dius MIm

DO (que encara em cregui tot el que em dius).

Sembla men RE tida

DO que em posi tonta si tu m'escrius

(si tu m'escrius). MIm

Sembla menti DO da

que de tu m'arribin ma MIm les news

DO (males news, males news).

Sembla mentida RE

DO que t'ho perdoni tot si em somrius

(que t'ho perdoni tot si em somrius). MIm



Tú tá' MIm loco

(tinc les coses que em MIm vas dir).

Tú tá' loca RE

(tinc les coses que no em deixen MIm dormir).



Pedra i DO gas,

cremo el record i et des MIm fàs.

No fuiste like las RE demás,

i tot ha anat massa DO fast,

i és inevitable preguntar DO com estàs

(com es RE tàs?)

Tinc MIm les coses que em vas RE dir

(que em vas MIm dir),

tinc les coses que no em deixen dor DO mir,

que no em deixen dor DO mir.

Tot ho fa en ne MIm gatiu

com a fora del RE niu,

tu ho entens quan ho RE vius

MIm (quan ho vius, quan ho vius).

I, bebè, espero que tu tor RE nis

encara que sembli menti DO da.



DO

Que encara em cregui tot el que em MIm dius

(que encara em cregui tot el que em MIm dius).

Sembla mentida RE

que em posi tonta si tu m'es MIm crius

(si tu m'es MIm crius).

Sembla menti DO da

que de tu m'arribin ma MIm les news

MIm (males news, males news).

Sembla men RE tida

que t'ho perdoni tot si em som MIm rius

(que t'ho perdoni tot si em som MIm rius).



DO MIm RE