MIQuan l'amor et senyala, SImquan fa que et giris de cop, LAsi la cançó se t'enganxa i MIja no pots parar el teu cos, n'hi ha DO#mprou amb una sola mirada SIper fer tremolar el teu pols. FA#mNo diguis que no, si ho vius, és millor. REDona-li la culpa a la LAsort.
Hi ha un caMImí, no ho veus? Hi ha un caSImmí al meu cantó, hi ha un caLAmí prop d'aquí, MIun camí per fer tots dos.
MIObres les portes tancades, SImencens la llum quan és fosc, LAla vida mires de cara, MIdones l'esquena al dolor, DO#msaps que no hi ha res a perdre, SIsents que ja no et pesa el món. FA#mNo està escrit enlloc, això no és un joc. RESalta al buit i no tinguis LApor.
Hi ha un caMImí, no ho sents? Hi ha un caSImmí sempre a prop, hi ha un caLAmí, no és fugir, MIun camí per fer tu i jo. Hi ha un caMImí, no ho veus? Hi ha un caSImmí al teu cantó, hi ha un caLAmí prop d'aquí, MIun camí per fer tots dos.
L'aDO#mmor és molt més que una paraula, en SIun segon pot ser un record. BaFA#mtega, es fa gran, es llença en el fang, només es cura amb un altre LAcor.
Hi ha un caMImí, no ho veus? Hi ha un caSImmí al teu cantó, hi ha un caLAmí prop d'aquí, MIun camí per fer tots dos. Hi ha un caMImí, no ho sents? Hi ha un caSImmí sempre a prop, hi ha un caLAmí, no és fugir, MIun camí per fer tu i jo.
Hi ha un caMImí, no ho veus? Hi ha un caSImmí al teu cantó, hi ha un caLAmí prop d'aquí, MIun camí per fer tots dos. Hi ha un caMImí, no ho sents? Hi ha un caSImmí sempre a prop, hi ha un caLAmí, no és fugir, MIun camí per fer tu i jo.