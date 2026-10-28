Sempre amb tu (Acords)

He voltat més de mig món. He caigut dins el teu nom

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra al lucinosi
sopa de cabra al lucinosi
DO#m7 RE#m7 DO#m7 RE#m7 DO#m7 RE#m7 MI

SIHe voltat RE#mmés de mig DO#mmón. MIHe SIcaiRE#mgut dins el teu DO#mnom. MI

DO#mM'he gasRE#mtat el seny, DO#mhe perdut RE#mamics. DO#m

Hi ha tantes RE#mcoses que noDO#mmés a tu et puc RE#mdir.

MIVull estar FA#sempre amb SItu. Oooh!

MIEl meu aFA#mor ets tu. MI

Vull que FA#vinguis aSOL#mquí amb FA#mi, MIsí. DO#m RE#m

SISi me dius RE#mque he llençat el DO#mtemps, RE#mnoDO#mmés ho RE#msento quan et parDO#mlo i no m'enRE#mtens.

SIFa tres RE#mdies que no et DO#mveig, MIi aSIra que et RE#mtrobo un altre DO#mcop, vull dir-t'ho RE#maixí.

SIMil tresors RE#mi un sentiDO#mment. MI SI

Tot s'amunRE#mtega i al fiDO#mnal només et puc RE#mdir.

MIVull estar FA#sempre amb SItu. Oooh!
MIEl meu aFA#mor ets tu. MI
Vull que FA#vinguis aSOL#mquí amb FA#mi, MIsí. DO#m RE#m

MIVull estar FA#sempre amb SItu. Oooh!
MIEl meu aFA#mor ets tu. MI
Espero FA#que et queSOL#mdis amb… sí, FA#amb MImi. DO#m RE#m

Sempre amb DO#mtu, sempre amb RE#mmi.

MISempre FA#amb tu, sí, aSOL#mquí amb FA#mi, MIsí! DO#m RE#m

Sempre junts, DO#msempre amb RE#mmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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