DO#m7 RE#m7 DO#m7 RE#m7 DO#m7 RE#m7 MI
SIHe voltat RE#mmés de mig DO#mmón. MIHe SIcaiRE#mgut dins el teu DO#mnom. MI
DO#mM'he gasRE#mtat el seny, DO#mhe perdut RE#mamics. DO#m
Hi ha tantes RE#mcoses que noDO#mmés a tu et puc RE#mdir.
MIVull estar FA#sempre amb SItu. Oooh!
MIEl meu aFA#mor ets tu. MI
Vull que FA#vinguis aSOL#mquí amb FA#mi, MIsí. DO#m RE#m
SISi me dius RE#mque he llençat el DO#mtemps, RE#mnoDO#mmés ho RE#msento quan et parDO#mlo i no m'enRE#mtens.
SIFa tres RE#mdies que no et DO#mveig, MIi aSIra que et RE#mtrobo un altre DO#mcop, vull dir-t'ho RE#maixí.
SIMil tresors RE#mi un sentiDO#mment. MI SI
Tot s'amunRE#mtega i al fiDO#mnal només et puc RE#mdir.
MIVull estar FA#sempre amb SItu. Oooh!
MIEl meu aFA#mor ets tu. MI
Vull que FA#vinguis aSOL#mquí amb FA#mi, MIsí. DO#m RE#m
MIVull estar FA#sempre amb SItu. Oooh!
MIEl meu aFA#mor ets tu. MI
Espero FA#que et queSOL#mdis amb… sí, FA#amb MImi. DO#m RE#m
Sempre amb DO#mtu, sempre amb RE#mmi.
MISempre FA#amb tu, sí, aSOL#mquí amb FA#mi, MIsí! DO#m RE#m
Sempre junts, DO#msempre amb RE#mmi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.