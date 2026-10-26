Intro:
MI
Pot sem
MIblar que el món badalla,
pot sem
FA#blar quieta la nit,
però no t'a
MIdormis al meu pit,
que sempre
FA#balla.
Que a la
MIvall dels adormits,
el meu
SOL#mcor no hi fa pa FA#rada;
el cant
MIde les encantades
se l'em
FA#porta bosc endins. SOL#mUn record tru SIca a la FA#porta. RE#7Les no SOL#mtes apagades SId'una vella FA#cançó, RE#7sensa SOL#mcions que jo SIja creia FA#mortes, RE#7però SOL#mavui, avui SIrecordo el FA#teu cos. RE#7La dan SOL#msa, el deli SIri de l'es FA#tança, RE#7la llum SOL#mde la teva SIhabita FA#ció, RE#7fortes SOL#mi més for SItes batze FA#gades RE#7que a SOL#mvui, avui tot em SIparla amb el FA#teu nom. MILa gent torna a les SIcases, s'ha acabat la fun FA#ció.
Una vella se
SOL#m→nyora escombra el DO#m→teatre dels mal MIsons.
Camino quan tot
SIcalla i he comptat amb FA#les mans
les poques fi
SOL#m→nestres ence DO#m→ses d'una ciu MItat,
que guarden la nit
SIlila amb el record FA#dels anys
i no apaguen
SOL#m→la flama perquè DO#m→no arribi de MImà. MI SI FA# SOL#m→ DO#m x2 MI FA# MI FA# MIAvui FA#recor MIdo el teu FA#cos.
No ho saps, però a
SOL#mla nit mol SItes ve FA#gades… RE#7he cami SOL#mnat sota el SIteu bal FA#có, RE#7per sentir- SOL#mme viu al teu SItea FA#tre, RE#7que avui, a SOL#mvui tot em parla SIamb el teu FA#nom. MILa gent torna a les SIcases, s'ha acabat la fun FA#ció.
Una vella se
SOL#m→nyora escombra el DO#m→teatre dels mal MIsons.
Camino quan tot
SIcalla i he comptat amb FA#les mans
les poques fi
SOL#m→nestres ence DO#m→ses d'una ciu MItat,
que guarden la nit
SIlila amb el record FA#dels anys
i no apaguen
SOL#m→la flama perquè DO#m→no arribi de MImà. MI SI FA# SOL#m→ DO#m x6 MI
Pot sem
pot sem
però no t'a
que sempre
Que a la
el meu
el cant
se l'em
Una vella se
Camino quan tot
les poques fi
que guarden la nit
i no apaguen
No ho saps, però a
Una vella se
Camino quan tot
les poques fi
que guarden la nit
i no apaguen