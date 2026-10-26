Sempre balla (Acords)

Pot semblar que el món badalla

Acords Acords
Txarango
Intro: MI

Pot semMIblar que el món badalla,
pot semFA#blar quieta la nit,
però no t'aMIdormis al meu pit,
que sempre FA#balla.
Que a la MIvall dels adormits,
el meu SOL#mcor no hi fa paFA#rada;
el cant MIde les encantades
se l'emFA#porta bosc endins.

SOL#mUn record truSIca a la FA#porta.

RE#7Les noSOL#mtes apagades SId'una vella FA#cançó,
RE#7sensaSOL#mcions que jo SIja creia FA#mortes,
RE#7però SOL#mavui, avui SIrecordo el FA#teu cos.
RE#7La danSOL#msa, el deliSIri de l'esFA#tança,
RE#7la llum SOL#mde la teva SIhabitaFA#ció,
RE#7fortes SOL#mi més forSItes batzeFA#gades
RE#7que aSOL#mvui, avui tot em SIparla amb el FA#teu nom.

MILa gent torna a les SIcases, s'ha acabat la funFA#ció.
Una vella seSOL#m→nyora escombra el DO#m→teatre dels malMIsons.
Camino quan tot SIcalla i he comptat amb FA#les mans
les poques fiSOL#m→nestres enceDO#m→ses d'una ciuMItat,
que guarden la nit SIlila amb el record FA#dels anys
i no apaguen SOL#m→la flama perquè DO#m→no arribi deMImà.

MI SI FA# SOL#m→ DO#m x2

MI FA# MI FA#
MIAvui FA#recorMIdo el teu FA#cos.

No ho saps, però a SOL#mla nit molSItes veFA#gades…

RE#7he camiSOL#mnat sota el SIteu balFA#có,
RE#7per sentir-SOL#mme viu al teu SIteaFA#tre,
RE#7que avui, aSOL#mvui tot em parla SIamb el teu FA#nom.

MILa gent torna a les SIcases, s'ha acabat la funFA#ció.
Una vella seSOL#m→nyora escombra el DO#m→teatre dels malMIsons.
Camino quan tot SIcalla i he comptat amb FA#les mans
les poques fiSOL#m→nestres enceDO#m→ses d'una ciuMItat,
que guarden la nit SIlila amb el record FA#dels anys
i no apaguen SOL#m→la flama perquè DO#m→no arribi deMImà.

MI SI FA# SOL#m→ DO#m x6
MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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