Sempre dempeus (Acords)

La tramuntana és el vent

Acords Acords
Buhos
buhos sempre dempeus
buhos sempre dempeus
SOLm7 MI♭ SI♭ FA

La traSOLm7muntana és el vent,
la mar MI♭és blava i daurada.
Què SI♭volen aquesta gent
que FAtruquen de matinada?

Vull SOLm7parlar la meva llengua,
no ho vull MI♭donar per perdut.
Qui l’esSI♭tima i la respecta,
aquí FAsempre és benvingut.

Soc d’un paSOLm7ís tan petit
que ara MI♭em té malalt d’amor.
I SI♭quan marxo lluny d’aquí,
me FAl’emporto dins del cor.

Vull senSOLm7tir-te amb mi a la pinya,
vull MI♭viure amb la teva llum,
veure SI♭madurar la vinya
i salFAtar junts per Patum.

CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.

CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.

SOLm7 MI♭ SI♭ FA

Tots els SOLm7seus camins,
tots MI♭els seus cims
em torSI♭nen a la FAinfantesa.

He estat SOLm7tan feliç
en el MI♭meu país,
aSI♭doro la FAseva bellesa.

I només uSOLm7nits
amb els MI♭ulls humits
ho SI♭vam tocar amb la
punta dels FAdits.

I jo vull SOLm7més nits
de soMI♭roll i crits.
SI♭que tu tampoc FAt’has rendit.

CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.

SOLm7 MI♭ SI♭ FA
SOLm7 MI♭ SI♭ FA

CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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