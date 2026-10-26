SOLm7 MI♭ SI♭ FA
La traSOLm7muntana és el vent,
la mar MI♭és blava i daurada.
Què SI♭volen aquesta gent
que FAtruquen de matinada?
Vull SOLm7parlar la meva llengua,
no ho vull MI♭donar per perdut.
Qui l’esSI♭tima i la respecta,
aquí FAsempre és benvingut.
Soc d’un paSOLm7ís tan petit
que ara MI♭em té malalt d’amor.
I SI♭quan marxo lluny d’aquí,
me FAl’emporto dins del cor.
Vull senSOLm7tir-te amb mi a la pinya,
vull MI♭viure amb la teva llum,
veure SI♭madurar la vinya
i salFAtar junts per Patum.
CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.
CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.
SOLm7 MI♭ SI♭ FA
Tots els SOLm7seus camins,
tots MI♭els seus cims
em torSI♭nen a la FAinfantesa.
He estat SOLm7tan feliç
en el MI♭meu país,
aSI♭doro la FAseva bellesa.
I només uSOLm7nits
amb els MI♭ulls humits
ho SI♭vam tocar amb la
punta dels FAdits.
I jo vull SOLm7més nits
de soMI♭roll i crits.
Sé SI♭que tu tampoc FAt’has rendit.
CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.
SOLm7 MI♭ SI♭ FA
SOLm7 MI♭ SI♭ FA
CaSOLm7talunya MI♭és el meu país,
SI♭la meva bandeFAra té un estel,
amb SOLm7la meva MI♭llengua crido fort,
SI♭sempre demFApeus.
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