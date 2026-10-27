La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Sento
FAmforça a les ales: DOavui és el dia
i és l’hora que tant espe
FAmrava.
Avui ar
DOrenca aquell somni
del que tant et par
FAmlava,
és la
RE♭nota en silen DOci que mai no et can FAmtava,
és la
RE♭teva caríci DOa després d’una mi FAmra DOda.
Sento
FAmforça a les cames: DOavui és el tret
de sortida d’una nova
FAmvida.
Avui es
DOfonen les teves, les meves,
les nostres pa
FAmraules,
és l’a
RE♭cord de guitarra DOque mai no et to FAmcava,
és la
RE♭teva mira DOda enmig de la mati FAmna DOda. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
per
DOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que
DOres ens aturi, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
per
DOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que
DOres ens aturi, se FAmguirem lluitant. RE♭ LA♭ DO FAm x2
Partim plens de corat
DOge, il·lusions i records
dins del nostre equi
FAmpatge.
Són a
DOcords i mil notes, dibuixant el tra FAmjecte.
Ja no hi
RE♭ha marxa enre DOre, comença el FAmviatge,
toquem
RE♭la partitura, DOdins d’aquesta aven FAmtura. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
per
DOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que
DOres ens aturi, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
per
DOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que
DOres ens aturi, se FAmguirem lluitant. RE♭ LA♭ DO FAm x2 RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
per
DOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai. RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que
DOres ens aturi, se FAmguirem lluitant. DO
i és l’hora que tant espe
Avui ar
del que tant et par
és la
és la
Sento
de sortida d’una nova
Avui es
les nostres pa
és l’a
és la
per
que
per
que
Partim plens de corat
dins del nostre equi
Són a
Ja no hi
toquem
per
que
per
que
per
que