Sempre endavant (Acords)

Sento força a les ales: avui és el dia

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Sento FAmforça a les ales: DOavui és el dia
i és l’hora que tant espeFAmrava.
Avui arDOrenca aquell somni
del que tant et parFAmlava,
és la RE♭nota en silenDOci que mai no et canFAmtava,
és la RE♭teva caríciDOa després d’una miFAmraDOda.

Sento FAmforça a les cames: DOavui és el tret
de sortida d’una nova FAmvida.
Avui es DOfonen les teves, les meves,
les nostres paFAmraules,
és l’aRE♭cord de guitarra DOque mai no et toFAmcava,
és la RE♭teva miraDOda enmig de la matiFAmnaDOda.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
perDOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que DOres ens aturi, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
perDOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que DOres ens aturi, seFAmguirem lluitant.

RE♭ LA♭ DO FAm x2

Partim plens de coratDOge, il·lusions i records
dins del nostre equiFAmpatge.
Són aDOcords i mil notes, dibuixant el traFAmjecte.
Ja no hi RE♭ha marxa enreDOre, comença el FAmviatge,
toquem RE♭la partitura, DOdins d’aquesta avenFAmtura.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
perDOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que DOres ens aturi, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
perDOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que DOres ens aturi, seFAmguirem lluitant.

RE♭ LA♭ DO FAm x2

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
perDOseguint els somnis, no ens FAmrendirem mai.

RE♭Sempre endavant, LA♭sempre avançant,
que DOres ens aturi, seFAmguirem lluitant.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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