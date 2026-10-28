LAmS'ha queSOLdat a les REfosques, LAmatraSOLpat al seu REcotxe. LAmPodriSOLa truREcar-la, LAmpodriSOLa truREcar-la. (Sempre fa tard).
LAmSempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard, LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard, LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard, LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard.
LAmS'ha queSOLdat a les REfosques, LAmatraSOLpat al seu REcotxe. LAmPodriSOLa truREcar-la, LAmpodriSOLa truREcar-la. (Sempre fa tard).
LAmSempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard, LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard, LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard, LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard, sempre fa REtard, sempre fa tard.