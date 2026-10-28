Sempre fa tard (Acords)

S'ha quedat a les fosques

Acords Acords
Al·lèrgiques al Pol·len
allergiques al pollen sempre fa tard opora
allergiques al pollen sempre fa tard opora
LAmS'ha queSOLdat a les REfosques,
LAmatraSOLpat al seu REcotxe.
LAmPodriSOLa truREcar-la,
LAmpodriSOLa truREcar-la. (Sempre fa tard).

LAmSempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard,
LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard,
LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard,
LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard.

LAmS'ha queSOLdat a les REfosques,
LAmatraSOLpat al seu REcotxe.
LAmPodriSOLa truREcar-la,
LAmpodriSOLa truREcar-la. (Sempre fa tard).

LAmSempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard,
LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard,
LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard,
LAmsempre fa tard, se li SOLfa tard,
sempre fa REtard, sempre fa tard.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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