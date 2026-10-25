REPer més que passin les SOLhores, REper més que apaguis el SOLllum, REper més que et caiguin els SOLsomnis de les RE→SOLmans.
REQuan ja no tinguis resSOLpostes, REquan ja tot sembli més lluny (més SOLque mai), REquan ja no trobis la SOLporta, et vindré a busREcar.
DOadd9Vam voltar mitja SOLvida, DOadd9ja no podem ser uns esSOLtranys; DOadd9ara mira'm, hi ha FAcoses DOadd9que no moren SOLmai.
REMentre s'allarguin les SOLhores, REmentre se'ns obrin els SOLulls, REmentre la terra seSOLgueixi sempre giRErant. DOadd9SOL
RESempre que et faltin les SOLforces, REsempre que et pesi el SOLdemà, REsempre que busquis uns SOLbraços, t'estaré espeRErant.
DOadd9Anem curant les feSOLrides, DOadd9cadascú en el seu SOLcamp. DOadd9S'acaba la partida, FAtambé les DOadd9pors avui se'n SOLvan.
REPer més que passin les SOLhores, REper més que apaguin la SOLllum, REper més que ens caiguin els SOLsomnis de les RE→DOadd9→SOLmans.
RENo cedeixis, sempre hi haurà un bon motiu. SOLNo pateixis, sempre hi haurà algun camí. RENo cedeixis, sempre hi haurà un bon motiu. DOadd9No et rendeixis, sempre hi SOLhaurà algun camí. RENo cedeixis, sempre hi haurà un bon motiu. SOLNo pateixis, sempre hi haurà algun camí. RENo cedeixis, sempre hi haurà un bon motiu. DOadd9No et rendeixis, sempre hi SOLhaurà algun camí.
RENo cedeixis, sempre hi haurà un bon motiu (mentre s'allarguin les hores). SOLNo pateixis, sempre hi haurà algun camí. RENo cedeixis, sempre hi haurà un bon motiu (mentre se'ns obrin els ulls). DOadd9No et rendeixis, sempre hi SOLhaurà algun camí.