Señal de respeto ft. Greta (Acords)

Siempre está ready pa' escondernos

Acords Acords
Mushkaa
mushkaa sexysensible
mushkaa sexysensible
RE SIm FA#m
RE SIm FA#m

RESiempre está SImready pa' esconderFA#mnos,
ya te he escrito en todos los cuaREdernos, ma,
SImsiempre que me llama pa' FA#mvernos,
dice que se queda y que REno se irá SImcorriendo,
FA#mque no se irá REcorrienSImdo... (Oh! FA#mAh).

La baby té algo que em REmata. (Oh! SImAh).
I entre els FA#mcossos va xocant la cadena de REplata. (Oh! SImAh).
I ella FA#msap que és important.

La meva REgata. (Oh! SImAh).
La que em FA#mcalenta la sang,
i és que té algo que em REmata. (Oh! SImAh).
Te algo que em FA#mmata...

Ya perRESIm
leí FA#mpar de cuerpos de más pensando en RE→SImti...
FA#mDiga’m ontas,
diga’m REquè vols,
si m’eSImnyores o no et FA#mdol,
si m’enyores o no et REdol. SIm

FA#mSi no em compensa, m’és iREgual, SIm
pesa l’esFA#mquena perquè no és la meva REgyal, SIm
ella no em FA#mfrena, però sap que em farà mal.

La baby té algo que em REmata. (Oh! SImAh).
I entre els FA#mcossos va xocant la cadena de REplata. (Oh! SImAh).
I ella FA#msap que és important.

La meva REgata. (Oh! SImAh).
La que em FA#mcalenta la sang,
i és que té algo que em REmata. (Oh! SImAh).
Te algo que em FA#mmata...

Si abren el REclub mi instinto SImsabe que esFA#mtará,
bailando regueREtón mi coraSImzón se aceleFA#mraba...
Siempre que se mueve RErompe el piso SImbaila uniso a FA#mmí,
y esa noche lo entenREdí, quererSImla no sale FA#mfree, m’ho va dir així.

RETan raxeta que porta SImCalvin,
no escolta FA#mBalvin,
escolta vieja escuela una de Don o de YanREkee,
deixa que SImparlin,
tu ets la meva FA#mgata, la top 1 del rànquing.

Si no em compensa, m’és REigual, SIm
pesa l’esFA#mquena perquè no és la meva REgyal, SIm
ella no em FA#mfrena, però sap que em farà mal.

La baby té algo que em REmata, SIm
i entre els FA#mcossos va xocant la cadena de REplata, SIm
i ella FA#msap que és important.

La meva REgata. (Oh! SImAh).
La que em FA#mcalenta la sang,
i és que té algo que em REmata. (Oh! SImAh). FA#m

RE SIm FA#m
RE SIm FA#m
RE SIm FA#m
RE SIm FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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