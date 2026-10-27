RESiempre está SImready pa' esconderFA#mnos, ya te he escrito en todos los cuaREdernos, ma, SImsiempre que me llama pa' FA#mvernos, dice que se queda y que REno se irá SImcorriendo, FA#mque no se irá REcorrienSImdo... (Oh! FA#mAh).
La baby té algo que em REmata. (Oh! SImAh). I entre els FA#mcossos va xocant la cadena de REplata. (Oh! SImAh). I ella FA#msap que és important.
La meva REgata. (Oh! SImAh). La que em FA#mcalenta la sang, i és que té algo que em REmata. (Oh! SImAh). Te algo que em FA#mmata...
Ya perREdí SIm leí FA#mpar de cuerpos de más pensando en RE→SImti... FA#mDiga’m ontas, diga’m REquè vols, si m’eSImnyores o no et FA#mdol, si m’enyores o no et REdol. SIm
FA#mSi no em compensa, m’és iREgual, SIm pesa l’esFA#mquena perquè no és la meva REgyal, SIm ella no em FA#mfrena, però sap que em farà mal.
La baby té algo que em REmata. (Oh! SImAh). I entre els FA#mcossos va xocant la cadena de REplata. (Oh! SImAh). I ella FA#msap que és important.
La meva REgata. (Oh! SImAh). La que em FA#mcalenta la sang, i és que té algo que em REmata. (Oh! SImAh). Te algo que em FA#mmata...
Si abren el REclub mi instinto SImsabe que esFA#mtará, bailando regueREtón mi coraSImzón se aceleFA#mraba... Siempre que se mueve RErompe el piso SImbaila uniso a FA#mmí, y esa noche lo entenREdí, quererSImla no sale FA#mfree, m’ho va dir així.
RETan raxeta que porta SImCalvin, no escolta FA#mBalvin, escolta vieja escuela una de Don o de YanREkee, deixa que SImparlin, tu ets la meva FA#mgata, la top 1 del rànquing.
Si no em compensa, m’és REigual, SIm pesa l’esFA#mquena perquè no és la meva REgyal, SIm ella no em FA#mfrena, però sap que em farà mal.
La baby té algo que em REmata, SIm i entre els FA#mcossos va xocant la cadena de REplata, SIm i ella FA#msap que és important.
La meva REgata. (Oh! SImAh). La que em FA#mcalenta la sang, i és que té algo que em REmata. (Oh! SImAh). FA#m