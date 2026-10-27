MImCau la nit enREtre els arbres, DOolor a terra SOLmullada, MImhui el cel ens diREbuixa un punt i a DOpart en les nostres vides. MImOmplirem cada REdia traDOvessant nous SOLsenders, comMImpartint REl'esforç que fem els DOdos.
SOLMagnífic paiREsatge MImdescobert escrivint uns DOrenglons, aquesta SOLpantalla s'oREblida que no MImestàs. SOLJa queden REpocs dies, MImla sort està DOtirada, SOLviatjaran REsolament les nostres DOganes.
SOLCrida la veu d'un riu, SImcanten ocells al passar, FA#mtrons i llamps ens acompanyen, LAla pluja va a començar. SOLDiminut escenari clavat en la SImtenda al mig d'esta selva, perdut entre omLAbres, nus els nostres SOLcossos, sentint-nos REvius.
DOAra el temps no corre, sembla inMImservible, baDOdallant em preguntes quina hora MImserà, REdiDObuixant sense núvols eixos dies que vindran, inventant un nou somriure, un món per compartir.
L'acidesa i dolçor de les fruites MImsilvestres, DOel rumor de les fulles reMImmogudes per la brisa, REel tacte suau de les DOroses, REla rosada fresca entre DOl'herba i els teus peus.