Sense estil (Acords)

Ben aviat t'envoltarà

Acords Acords
Sau
sau no puc deixar de fumar
sau no puc deixar de fumar
Intro: FA# RE#m FA# RE#m

FA#Ben aRE#mviat FA#t'envoltaRE#m
FA#el teu vesRE#mtit; caDO#mmines amb dificulSItat.
FA#ReflecRE#mtiràs FA#tan subtilRE#mment
FA#de molt enRE#mdins la DO#mteva feminiSItat.

Sense esFA#til SIsota la pluja d'esFA#tiu.
SISempre aniràs passeFA#jant el record
de DO#mla teva identiSItat.
Sense esFA#til. RE#m FA# RE#m

I et FA#diràs RE#mun altre FA#nom RE#m
tret a l'atFA#zar; quan DO#met cridin, no et giraSIràs.
ConeiFA#xeràs un RE#maltre esFA#til. RE#m
IntentaFA#ràs desDO#mfer-te de l'home d'aSIbans.

Sense esFA#til SIsota la pluja d'esFA#tiu.
SISempre aniràs passeFA#jant el record
de DO#mla teva identiSItat.
Sense esFA#til. RE#m FA# RE#m

Tu ets daDO#mvant del cel.
Tu ets davant del Déu peSIcat.
Tu ets daDO#mvant del cel.
Tu ets davant del Déu peSIcat.

Ben aFA#viatRE#mt'envoltaFA#RE#m
el teu vesFA#tit; caDO#mmines amb dificulSItat.
ReflecFA#tiràs RE#mtan subtilFA#ment RE#m
de molt enFA#dinsla DO#mteva feminiSItat.

Sense esFA#til SIsota la pluja d'esFA#tiu.
SISempre aniràs passeFA#jant el record
de DO#mla teva identiSItat.
Sense esFA#til. RE#m FA# RE#m

FA# RE#m FA# RE#m x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi