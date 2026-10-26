Intro:
FA# RE#m FA# RE#m FA#Ben a RE#mviat FA#t'envolta RE#mrà FA#el teu ves RE#mtit; ca DO#mmines amb dificul SItat. FA#Reflec RE#mtiràs FA#tan subtil RE#mment FA#de molt en RE#mdins la DO#mteva femini SItat.
Sense es
FA#til SIsota la pluja d'es FA#tiu. SISempre aniràs passe FA#jant el record
de
DO#mla teva identi SItat.
Sense es
FA#til. RE#m FA# RE#m
I et
FA#diràs RE#mun altre FA#nom RE#m
tret a l'at
FA#zar; quan DO#met cridin, no et gira SIràs.
Conei
FA#xeràs un RE#maltre es FA#til. RE#m
Intenta
FA#ràs des DO#mfer-te de l'home d'a SIbans.
Sense es
FA#til SIsota la pluja d'es FA#tiu. SISempre aniràs passe FA#jant el record
de
DO#mla teva identi SItat.
Sense es
FA#til. RE#m FA# RE#m
Tu ets da
DO#mvant del cel.
Tu ets davant del Déu pe
SIcat.
Tu ets da
DO#mvant del cel.
Tu ets davant del Déu pe
SIcat.
Ben a
FA#viat RE#mt'envolta FA#rà RE#m
el teu ves
FA#tit; ca DO#mmines amb dificul SItat.
Reflec
FA#tiràs RE#mtan subtil FA#ment RE#m
de molt en
FA#dinsla DO#mteva femini SItat.
Sense es
FA#til SIsota la pluja d'es FA#tiu. SISempre aniràs passe FA#jant el record
de
DO#mla teva identi SItat.
Sense es
FA#til. RE#m FA# RE#m FA# RE#m FA# RE#m x4
Sense es
de
Sense es
I et
tret a l'at
Conei
Intenta
Sense es
de
Sense es
Tu ets da
Tu ets davant del Déu pe
Tu ets da
Tu ets davant del Déu pe
Ben a
el teu ves
Reflec
de molt en
Sense es
de
Sense es