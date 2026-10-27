Sense por (Acords)

Ja no tindran por, ja no tindran por!

Acords Acords
Roba Estesa
roba estesa desglac
roba estesa desglac
LAmJa no tinSOLdran por, ja no tindran por!

LAmHem caiSOLgut del DOcel com àngels ferotges.
LAmHem trenSOLcat l’asDOfalt, els sostres i l’ordre.
LAmHem seSOLguit corDOrents buscant la resposta.
LAmHem troSOLbat la DOsang brollant de la crosta.

LAmCremen SOLels més DOcars. (Uo, io, io-io-io!)
LAmSonen SOLcants lluDOnyans. (Ua, ia, ia-ia-ia!)
LAmSaben SOLque deDOmà. (Uo, io, io-io-io!)
LAm SOL DO Ja no tindran por, ja no tindran por!

LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.

LAmHem planSOLtat la DOsort en ventres de sorra.
LAmHem menSOLjat del DOplat quan queden les molles.
LAmHem miSOLrat amunt DOper veure si ens escolta,
LAmdesviSOLant el DOpunt, fent nostre aquest conte.

LAmCremen SOLels més DOcars. (Uo, io, io-io-io!)
LAmSonen SOLcants lluDOnyans. (Ua, ia, ia-ia-ia!)
LAmSaben SOLque deDOmà. (Uo, io, io-io-io!)
LAm SOL DO Ja no tindran por, ja no tindran por!

LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.

FA MI LAm

FAHem legitimat MIsomriures d’esLAmtranys
per tenir-ho tot, per tenir-ho FAclar.
Hem estimat MImil, hem estimat LAmtant.
Hem tingut la MIsort de sentir-ho a FAprop.
Hem legitimat MIsomriures d’esLAmtranys
per tenir-ho tot, per tenir-ho FAclar.
Hem estimat MImil, hem estimat LAmtant.
Hem tingut la MIsort de sentir-ho a FAprop.

LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.
LAmLiriSOLri, liriDOliriohoh, liriliriohoh.

LAm SOL x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi