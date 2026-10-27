LAm Ja no tin SOL dran por, ja no tindran por!



LAm Hem cai SOL gut del DO cel com àngels ferotges.

LAm Hem tren SOL cat l’as DO falt, els sostres i l’ordre.

LAm Hem se SOL guit cor DO rents buscant la resposta.

LAm Hem tro SOL bat la DO sang brollant de la crosta.



LAm Cremen SOL els més DO cars. (Uo, io, io-io-io!)

LAm Sonen SOL cants llu DO nyans. (Ua, ia, ia-ia-ia!)

LAm Saben SOL que de DO mà. (Uo, io, io-io-io!)

LAm SOL DO Ja no tindran por, ja no tindran por!



LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.



LAm Hem plan SOL tat la DO sort en ventres de sorra.

LAm Hem men SOL jat del DO plat quan queden les molles.

LAm Hem mi SOL rat amunt DO per veure si ens escolta,

LAm desvi SOL ant el DO punt, fent nostre aquest conte.



LAm Cremen SOL els més DO cars. (Uo, io, io-io-io!)

LAm Sonen SOL cants llu DO nyans. (Ua, ia, ia-ia-ia!)

LAm Saben SOL que de DO mà. (Uo, io, io-io-io!)

LAm SOL DO Ja no tindran por, ja no tindran por!



LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.



FA MI LAm



FA Hem legitimat MI somriures d’es LAm tranys

per tenir-ho tot, per tenir-ho FA clar.

Hem estimat MI mil, hem estimat LAm tant.

Hem tingut la MI sort de sentir-ho a FA prop.

Hem legitimat MI somriures d’es LAm tranys

per tenir-ho tot, per tenir-ho FA clar.

Hem estimat MI mil, hem estimat LAm tant.

Hem tingut la MI sort de sentir-ho a FA prop.



LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.

LAm Liri SOL ri, liri DO liriohoh, liriliriohoh.



LAm SOL x8