LAmHem planSOLtat la DOsort en ventres de sorra. LAmHem menSOLjat del DOplat quan queden les molles. LAmHem miSOLrat amunt DOper veure si ens escolta, LAmdesviSOLant el DOpunt, fent nostre aquest conte.
LAmCremen SOLels més DOcars. (Uo, io, io-io-io!) LAmSonen SOLcants lluDOnyans. (Ua, ia, ia-ia-ia!) LAmSaben SOLque deDOmà. (Uo, io, io-io-io!) LAmSOLDO Ja no tindran por, ja no tindran por!
FAHem legitimat MIsomriures d’esLAmtranys per tenir-ho tot, per tenir-ho FAclar. Hem estimat MImil, hem estimat LAmtant. Hem tingut la MIsort de sentir-ho a FAprop. Hem legitimat MIsomriures d’esLAmtranys per tenir-ho tot, per tenir-ho FAclar. Hem estimat MImil, hem estimat LAmtant. Hem tingut la MIsort de sentir-ho a FAprop.