Sense por (Acords)

Si pogués sentir

Acords Acords
Damià Olivella
damia olivella ara
damia olivella ara
SI♭ DOm MI♭ SI♭

SI♭Si pogués sentir,
si pogués sentir-te a prop un alDOmtre cop,
MI♭si pogués tornar,
SI♭potser sense por aquest cop
tindré més SI♭sort.

SI♭Has vingut en mi
SI♭com un brot de llum que
trenca en la fosDOmcor,
MI♭has deixat encès en mi el teu SI♭nom.

SI♭Em vas dir:
si tu mai has estimat amb tot DOmel cor,
si mai MI♭has volgut sentir que
SI♭sense algú res té sentit
si estàs SI♭sol.

FAmSi pogués tornar a criMI♭dar el teu nom,
potser aSI♭quest cop tindré més sort.
FAmSi pogués sentir la treMI♭molor
un altre SI♭cop.

SI♭Si pogués tenir,
si pogués tenir-te sols un altre DOmcop,
MI♭potser sense por aquest cop
tindré més SI♭sort.

SI♭Com et puc sentir
si tu mai has estimat amb tot DOmel cor,
si vols desMI♭cobrir que sense
SI♭algú res té sentit
si estàs SI♭sol?

FAmSi pogués tornar a criMI♭dar el teu nom,
SI♭potser aquest cop tindré més sort.
FAmSi pogués sentir la treMI♭molor,
SI♭potser aquest cop, potser millor.
FAmSi vols estimar amb tot MI♭el teu cor,
SI♭has de ser fort, donar-ho tot.
FAmSi pogués tornar a criMI♭dar el teu nom,
SI♭potser aquest cop, potser millor.

FAmSi es fa de MI♭nit,
no em deixis SI♭sol, no em deixis sol.
FAmSi pogués sentir la MI♭tremolor
un altre SI♭cop…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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