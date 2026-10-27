SI♭ DOm MI♭ SI♭



SI♭ Si pogués sentir,

si pogués sentir-te a prop un al DOm tre cop,

MI♭ si pogués tornar,

SI♭ potser sense por aquest cop

tindré més SI♭ sort.



SI♭ Has vingut en mi

SI♭ com un brot de llum que

trenca en la fos DOm cor,

MI♭ has deixat encès en mi el teu SI♭ nom.



SI♭ Em vas dir:

si tu mai has estimat amb tot DOm el cor,

si mai MI♭ has volgut sentir que

SI♭ sense algú res té sentit

si estàs SI♭ sol.



FAm Si pogués tornar a cri MI♭ dar el teu nom,

potser a SI♭ quest cop tindré més sort.

FAm Si pogués sentir la tre MI♭ molor

un altre SI♭ cop.



SI♭ Si pogués tenir,

si pogués tenir-te sols un altre DOm cop,

MI♭ potser sense por aquest cop

tindré més SI♭ sort.



SI♭ Com et puc sentir

si tu mai has estimat amb tot DOm el cor,

si vols des MI♭ cobrir que sense

SI♭ algú res té sentit

si estàs SI♭ sol?



FAm Si pogués tornar a cri MI♭ dar el teu nom,

SI♭ potser aquest cop tindré més sort.

FAm Si pogués sentir la tre MI♭ molor,

SI♭ potser aquest cop, potser millor.

FAm Si vols estimar amb tot MI♭ el teu cor,

SI♭ has de ser fort, donar-ho tot.

FAm Si pogués tornar a cri MI♭ dar el teu nom,

SI♭ potser aquest cop, potser millor.



FAm Si es fa de MI♭ nit,

no em deixis SI♭ sol, no em deixis sol.

FAm Si pogués sentir la MI♭ tremolor

un altre SI♭ cop…