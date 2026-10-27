SI♭Si pogués sentir, si pogués sentir-te a prop un alDOmtre cop, MI♭si pogués tornar, SI♭potser sense por aquest cop tindré més SI♭sort.
SI♭Has vingut en mi SI♭com un brot de llum que trenca en la fosDOmcor, MI♭has deixat encès en mi el teu SI♭nom.
SI♭Em vas dir: si tu mai has estimat amb tot DOmel cor, si mai MI♭has volgut sentir que SI♭sense algú res té sentit si estàs SI♭sol.
FAmSi pogués tornar a criMI♭dar el teu nom, potser aSI♭quest cop tindré més sort. FAmSi pogués sentir la treMI♭molor un altre SI♭cop.
SI♭Si pogués tenir, si pogués tenir-te sols un altre DOmcop, MI♭potser sense por aquest cop tindré més SI♭sort.
SI♭Com et puc sentir si tu mai has estimat amb tot DOmel cor, si vols desMI♭cobrir que sense SI♭algú res té sentit si estàs SI♭sol?
FAmSi pogués tornar a criMI♭dar el teu nom, SI♭potser aquest cop tindré més sort. FAmSi pogués sentir la treMI♭molor, SI♭potser aquest cop, potser millor. FAmSi vols estimar amb tot MI♭el teu cor, SI♭has de ser fort, donar-ho tot. FAmSi pogués tornar a criMI♭dar el teu nom, SI♭potser aquest cop, potser millor.
FAmSi es fa de MI♭nit, no em deixis SI♭sol, no em deixis sol. FAmSi pogués sentir la MI♭tremolor un altre SI♭cop…