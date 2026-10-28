Sense treva (Acords)

Ja desperten les flors

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra cercles
sopa de cabra cercles
MImJa desREperten les MImflors,
REgiren sense esDOmaj7forç,
REmiren cap al MImsol. RE
MImSaltaREran sobre el DOmaj7foc
REper trobar l'aDOmaj7mor,
REencendran el MI7sus4món. MI7

DOmaj7Volen i es reREbel·len,
mai no es SOLvenen,
esDOmaj7timen mentre REcremen
sense MImtreva.
DOmaj7Volen i es reREbel·len,
no es renSOLdeixen,
esDOmaj7timen mentre REcremen
REsense treva.

MImHi ha una REveu al teu MImcor,
peRErò ningú la DOmaj7sent.
RECrida massa el MImvent. RE
MImHi ha un caREmí sense DOmaj7nom,
REun lloc on la DOmaj7gent
esREtima sense aMI7sus4lè. MI7

DOmaj7Volen i es reREbel·len,
mai no es SOLvenen,
esDOmaj7timen mentre REcremen
sense MImtreva.
DOmaj7Volen i es reREbel·len,
no es renSOLdeixen,
esDOmaj7timen mentre REcremen
REsense treva.

MImAbraREçats cos a MImcos,
REgirem sense esDOmaj7forç,
REmirem cap al MI7sus4sol. MI7

DOmaj7Volen i es reREbel·len,
mai no es SOLvenen,
esDOmaj7timen mentre REcremen
sense MImtreva.
DOmaj7Volen i es reREbel·len,
no es renSOLdeixen,
esDOmaj7timen mentre REcremen
REsense treva.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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