Sense tu (Acords)

No estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi

Acords Acords
Teràpia de Shock
Acords per a guitarra d'Escapa't amb mi, de Teràpia de Shock
Acords per a guitarra d'Escapa't amb mi, de Teràpia de Shock
És de REnit... És tot SOLfosc...
Estic MImsol i no hi LAha ningú.

És de REnit... Un reSOLcord...
Dins el MImcor... Ella hi LAés a dins.

Els seus REulls són briSOLllants
i un somMImriure extravaLAgant.

Ja no hi REés, l'he perSOLduda,
va marMImxar lluny del LAmeu abast.
I SOLsempre estarà el meu LAcor...

Sense REtu jo no SOLpuc
sense MImtu si no i LAets
sense REtu jo no SOLsóc ninMImgú...
Sense REtu jo no SOLpuc
sense MImtu si no i LAets
sense REtu jo no SOLsóc ninMImgú...

És de REnit. és tot SOLfosc.
No estic MImsol, no ho estic, tu esLAtàs amb mi.

Els teus REulls són briSOLllants
i un somMImriure extravaLAgant.
I SOLsempre estaràs el meu LAcor...

Sense REtu jo no SOLpuc
sense MImtu si no i LAets
sense REtu jo no SOLsóc ninMImgú...
Sense REtu jo no SOLpuc
sense MImtu si no i LAets
sense REtu jo no SOLsóc ninMImgú...

No. LANoooo!

Si no esREtàs aSOLquí,
si no esMImtàs amb LAmi,
jo no et REpuc miSOLrar,
jo no et MImpuc senLAtir.

Si no esREtàs aSOLquí,
si no esMImtàs amb LAmi,
jo no et REpuc toSOLcar,
jo no et MImpuc beLAsar,
i SOLsempre estaràs el meu LAcor....

És de REnit... És tot SOLfosc...
Estic MImsol i no hi LAha ningú.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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