És de
REnit... És tot SOLfosc...
Estic
MImsol i no hi LAha ningú.
És de
REnit... Un re SOLcord...
Dins el
MImcor... Ella hi LAés a dins.
Els seus
REulls són bri SOLllants
i un som
MImriure extrava LAgant.
Ja no hi
REés, l'he per SOLduda,
va mar
MImxar lluny del LAmeu abast.
I
SOLsempre estarà el meu LAcor...
Sense
REtu jo no SOLpuc
sense
MImtu si no i LAets
sense
REtu jo no SOLsóc nin MImgú...
Sense
REtu jo no SOLpuc
sense
MImtu si no i LAets
sense
REtu jo no SOLsóc nin MImgú...
És de
REnit. és tot SOLfosc.
No estic
MImsol, no ho estic, tu es LAtàs amb mi.
Els teus
REulls són bri SOLllants
i un som
MImriure extrava LAgant.
I
SOLsempre estaràs el meu LAcor...
Sense
REtu jo no SOLpuc
sense
MImtu si no i LAets
sense
REtu jo no SOLsóc nin MImgú...
Sense
REtu jo no SOLpuc
sense
MImtu si no i LAets
sense
REtu jo no SOLsóc nin MImgú...
No.
LANoooo!
Si no es
REtàs a SOLquí,
si no es
MImtàs amb LAmi,
jo no et
REpuc mi SOLrar,
jo no et
MImpuc sen LAtir.
Si no es
REtàs a SOLquí,
si no es
MImtàs amb LAmi,
jo no et
REpuc to SOLcar,
jo no et
MImpuc be LAsar,
i
SOLsempre estaràs el meu LAcor....
És de
REnit... És tot SOLfosc...
Estic
MImsol i no hi LAha ningú.
Estic
És de
Dins el
Els seus
i un som
Ja no hi
va mar
I
Sense
sense
sense
Sense
sense
sense
És de
No estic
Els teus
i un som
I
Sense
sense
sense
Sense
sense
sense
No.
Si no es
si no es
jo no et
jo no et
Si no es
si no es
jo no et
jo no et
i
És de
Estic