Sense tu (Acords)

És de nit, és tot fosc

Acords Acords
Sole Giménez, Taller de Músics i Cor de Professors de Música de Catalunya
MI LA FA#m SI x2

És de MInit, és tot LAfosc.
Estic FA#msol i no hi SIha ningú.

És de MInit, un reLAcord.
Dins el FA#mcor, ella hi SIés a dins.

Els seus MIulls són briLAllants
i un FA#msomriure exSItravagant.

Ja LAno hi és, l'he perduSIda,
va LAmarxar lluny del meu aSIbast
i LAsempre estarà el meu SIcor.

Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.
Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.

És de MInit, és tot LAfosc.
No estic FA#msol, no ho estic, tu esSItàs amb mi.

Els LAteus ulls són briSIllants
i LAun somriure extravaSIgant.
I LAsempre estarà el meu SIcor.

Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.
Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.

No. SINoooo!

Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc miLArar,
jo no et FA#mpuc senSItir.
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc toLAcar,
jo no et FA#mpuc beSIsar.
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc miLArar,
jo no et FA#mpuc senSItir.
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc toLAcar,
jo no et FA#mpuc beSIsar.

I LAsempre estaràs el meu SIcor.
És de MInit...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi