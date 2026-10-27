MI LA FA#m SI x2
És de MInit, és tot LAfosc.
Estic FA#msol i no hi SIha ningú.
És de MInit, un reLAcord.
Dins el FA#mcor, ella hi SIés a dins.
Els seus MIulls són briLAllants
i un FA#msomriure exSItravagant.
Ja LAno hi és, l'he perduSIda,
va LAmarxar lluny del meu aSIbast
i LAsempre estarà el meu SIcor.
Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.
Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.
És de MInit, és tot LAfosc.
No estic FA#msol, no ho estic, tu esSItàs amb mi.
Els LAteus ulls són briSIllants
i LAun somriure extravaSIgant.
I LAsempre estarà el meu SIcor.
Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.
Sense MItu jo no LApuc,
sense FA#mtu, si no hi SIets,
sense MItu jo no LAsoc FA#mninSIgú.
No. SINoooo!
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc miLArar,
jo no et FA#mpuc senSItir.
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc toLAcar,
jo no et FA#mpuc beSIsar.
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc miLArar,
jo no et FA#mpuc senSItir.
Si no esMItàs aLAquí,
si no esFA#mtàs amb SImi,
jo no et MIpuc toLAcar,
jo no et FA#mpuc beSIsar.
I LAsempre estaràs el meu SIcor.
És de MInit...
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