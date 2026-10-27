Intro:
LAmaj7 MI x4 SIm7El vaig sen MItir aquell ves LApre, cantava amb REsuavitat SIm7la història MIque jo havia es FA#mcrit sense final. SIm7Tanta de MI7licadesa LAfonent-se amb DO#7la tendresa. FA#mAra ja ho sé: vull ser SImlliure, MI7vull volar sola pel LAmón. FA#mPinto amb colors que enyo SIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'a
DO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em can SOLvia com la can FA#çó. SIm7Vas desco MIbrir el meu al LAtre, les cartes REdel meu cos. SIm7I entre la MIgent jo no en FA#mtenia el teu joc. SIm7Però em vas tru MI7car a la por LAta, i vaig DO#7sentir la força. FA#mAra ja ho sé: vull ser SImlliure, MI7vull volar sola pel LAmón. FA#mPinto amb colors que enyo SIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'a
DO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em can SOLvia com la can FA#çó. LAmaj7 MI x2 SIm7He desper MItat del somni, LAtot és tan REdiferent. SIm7Però sento MIdins del cor la FA#mteva veu present. SIm7I escriuré MI7una història LAque puguis DO#7cantar amb força. FA#mAra ja ho sé: vull ser SImlliure, MI7vull volar sola pel LAmón. FA#mPinto amb colors que enyo SIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'a
DO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em can SOLvia com la can FA#çó. LAmaj7 SIm MI7 LA FA#mPinto amb colors que enyo SIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'a
DO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em can SOLvia com la can FA#çó.
qui m'a
qui m'a
qui m'a
qui m'a