Sense tu tot em canvia (Acords)

El vaig sentir aquell vespre, cantava amb suavitat

Acords Acords
Judit Neddermann, Sara Pi i Alessio Arena
Intro: LAmaj7 MI x4

SIm7El vaig senMItir aquell vesLApre, cantava amb REsuavitat
SIm7la història MIque jo havia esFA#mcrit sense final.
SIm7Tanta deMI7licadesa LAfonent-se amb DO#7la tendresa.

FA#mAra ja ho sé: vull ser SImlliure, MI7vull volar sola pel LAmón.
FA#mPinto amb colors que enyoSIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'aDO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em canSOLvia com la canFA#çó.

SIm7Vas descoMIbrir el meu alLAtre, les cartes REdel meu cos.
SIm7I entre la MIgent jo no enFA#mtenia el teu joc.
SIm7Però em vas truMI7car a la porLAta, i vaig DO#7sentir la força.

FA#mAra ja ho sé: vull ser SImlliure, MI7vull volar sola pel LAmón.
FA#mPinto amb colors que enyoSIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'aDO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em canSOLvia com la canFA#çó.

LAmaj7 MI x2

SIm7He desperMItat del somni, LAtot és tan REdiferent.
SIm7Però sento MIdins del cor la FA#mteva veu present.
SIm7I escriuré MI7una història LAque puguis DO#7cantar amb força.

FA#mAra ja ho sé: vull ser SImlliure, MI7vull volar sola pel LAmón.
FA#mPinto amb colors que enyoSIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'aDO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em canSOLvia com la canFA#çó.

LAmaj7 SIm MI7 LA

FA#mPinto amb colors que enyoSIrava la meva MIvida. I REets tu
qui m'aDO#mcompanya. SIm7Sense tu tot em canSOLvia com la canFA#çó.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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