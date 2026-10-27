LAm FA DO SOL
LAm FA DO SOL
LAm→FADuurb... DO→SOLDuurb...
LAm→FADuurb... DO→SOLDuurb...
SOL
Entre i LAmtanca FAles DOcortines, SOL
només LAmens cal FAun DOraig de SOLllum,
tu i jo i LAmuna FAampoDOlla de SOLvi,
i tenir-te LAmamb FAmi. DOOh! Sí. SOL
Ja sabem LAmque FAmarxo DOmolt SOLlluny
i com deLAmsitjo FAqueDOdar-me amb tu. SOL
Pren el vi LAmi beFA→DOguem-lo junts, SOL
allarguem LAmaFAquest paDOtir. SOL
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi SOLmai,
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
Crema un LAm→FAtronc i DOfa brasa, SOL
i crema LAmigual FAque DOjo per tu. SOL
El demà LAmvinFAdrà DOper emporSOLtar-me
una mica LAmmés FA→DOlluny. SOL
I no és LAmfàcil FAhaDOver-se'n d’aSOLnar.
Mira, aLAmmor, de FAno DOplorar. SOL
Però, noLAmia, FAsaps DOque he de marSOLxar.
Oh! SeLAmnyor, FAque no DOsigui veriSOLtat.
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
LAm FA DO SOL
LAm FA DO SOL
El demà LAmve i FAm’esDOtira la SOLpell,
i jo volLAmdria FAno DOhaver d’anar amb SOLell.
Però ja LAmsaps FAque DOhe de marxar. SOL
Oh! SeLAmnyor, FAque no DOsigui veritat. SOL
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
Sent la LAmnit, que FAno DOs’acabi mai, SOL
que demà... LAmdemà FAja DOhauré marSOLxat.
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