Sentiments (Acords)

Cops que t'esmicolen il·lusions

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
LA

SOLCops que t'esmicolen il·luREsions.
SOLSomnis que ara es tornen paper REmoll.
FA#mFa massa veSImgades FA#mque la sort es SImpon,
SOLi no queden MImgaires ocasiLAons.

SOLPerò si la veueta et diu que REpots,
SOLtard o d'hora sempre arriba el REtorn.
FA#mSi és fort el coSImratFA#mge,tot anirà SImsol.
SOLBrollarà la MImmàgia del teu LAfoc.

RESentiSOLmentsMImque esmolen LAl'esperança.
REI és moSOLment per MImestiLArar les ales
REun cop SOLmésMImi no espanFA#mtar-se, que el bon SOLtemps
ja no pot LAtrigar gaire REmés. REsus4→ RE

SOLQuan costa de veure el camí REbo,
SOLres no ha de distreure mal el REnord.
FA#mQue bonica SImpauta FA#mper no caure SImmort:
SOLés saber escolMImtar-se sempre el LAcor.

RESentiSOLmentsMImque esmolen LAl'esperança.
REI és moSOLment per MImestiLArar les ales
REun cop SOLmésMImi no espanFA#mtar-se, que el bon SOLtemps
ja no pot LAtrigar gaire REmés. REsus4→ RE REsus4→ RE

SOL RE MIm RE SOL RE MIm LA

RESentiSOLmentsMImque esmolen LAl'esperança.
REI és moSOLment per MImestiLArar les ales
REun cop SOLmésMImi no espanFA#mtar-se, que el bon SOLtemps
ja no pot LAtrigar gaire REmés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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