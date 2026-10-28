Sentiments de paper (Acords)

Deu del vespre

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait eclipsi
sangtrait eclipsi
REmDeu LAmdel vespre,
REmtot LAmavui REmnevant,
les LAmfiREmnestres
són LAmviREmdres gelats.
SenLAmto el REmriure
d'alLAmguns REmnens jugant
a la LAmplaREmça
DOon REmla neu no és fang.

LAmNo SI♭es miren la gent,
FAesSOLtan somiant
DOen REmun món ple de llum.
LAm

REmPorLAmta trenes
REmi LAmels caREmbells mullats,
el LAmcos REmtendre,
LAmnoREmmés té dotze anys,
juLAmga a REmnines
REmamb LAmels REmdel veïnat
a la LAmplaREmça,
DOon REmhi ha llums de gas.

DONo SI♭es miren la gent,
FAesSOLtan somiant
DOen REmun món ple de llum.
LAm REm

FAPerò creixeran i,
REmamb el temps d'aliat,
FAseDOran joguets a oblidar,
FAseran pocs anys,
REmpotser molt pocs anys,
FAi SI♭canviaran a pitjor.

FANo seran tan nens,
REmseran més humans,
FAels DOseus somnis blancs moriran.
FATindran gust de mort,
REmserà un dur present,
FAmerSI♭cat del mal i l'infern.

FABeuran de les pors
REmi dels plaers,
FAsaDObran què és plorar, morir d'amor,
FAsabran de passions,
REmde traïcions mortals,
FAsaSI♭bran què és dolor i cridar.

FAÉs tan dur morir
REma mans d'un germà!
FAADOquella buidor dins el cor,
FAcom matar vells amics
REmi esborrar del tot
FAsomSI♭nis que avui no són res.

REmVells FArecords.
SOLmEl REmprimer que s'enfonsa...
SOLmSentiDOments de paper...
REmFull a full...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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