REmDeu LAmdel vespre,
REmtot LAmavui REmnevant,
les LAmfiREmnestres
són LAmviREmdres gelats.
SenLAmto el REmriure
d'alLAmguns REmnens jugant
a la LAmplaREmça
DOon REmla neu no és fang.
LAmNo SI♭es miren la gent,
FAesSOLtan somiant
DOen REmun món ple de llum.
LAm
REmPorLAmta trenes
REmi LAmels caREmbells mullats,
el LAmcos REmtendre,
LAmnoREmmés té dotze anys,
juLAmga a REmnines
REmamb LAmels REmdel veïnat
a la LAmplaREmça,
DOon REmhi ha llums de gas.
DONo SI♭es miren la gent,
FAesSOLtan somiant
DOen REmun món ple de llum.
LAm REm
FAPerò creixeran i,
REmamb el temps d'aliat,
FAseDOran joguets a oblidar,
FAseran pocs anys,
REmpotser molt pocs anys,
FAi SI♭canviaran a pitjor.
FANo seran tan nens,
REmseran més humans,
FAels DOseus somnis blancs moriran.
FATindran gust de mort,
REmserà un dur present,
FAmerSI♭cat del mal i l'infern.
FABeuran de les pors
REmi dels plaers,
FAsaDObran què és plorar, morir d'amor,
FAsabran de passions,
REmde traïcions mortals,
FAsaSI♭bran què és dolor i cridar.
FAÉs tan dur morir
REma mans d'un germà!
FAADOquella buidor dins el cor,
FAcom matar vells amics
REmi esborrar del tot
FAsomSI♭nis que avui no són res.
REmVells FArecords.
SOLmEl REmprimer que s'enfonsa...
SOLmSentiDOments de paper...
REmFull a full...
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