MImIdees de ser, idees d'estar, LAmidees que ens canvien, idees i avant. InREconformitat, acDOceptar el que ens toca viure. MImPensar en demà mirant el futur, maLAmnipulant el present que viu en tu. Com si REfora un rellotge trencat que no DOvol avançar.
SOLEstaria per sempre tocant al teu LAmcostat, em MImdones les ganes, la força, el desig, REcomposar el que sentim. EsSOLtaria per sempre tocant per esLAmculpir l'amor, MImgravar en pedra totes les carícies i REtornar per recordar.
MImQuan estem units jugant, rient, LAmmirant els corcons, escoltant la pols, inREtentant esbrinar el DOcompàs dels nostres cors.
SOLLAmMImRE
MImHe vist aturar-se el temps alguna LAmvegada, MImhe vist les hores passar ràLAmpidament. I en REeixe temps que vola es DOtroben els ocells que ens van marcar.
I LAmmirar els seus ulls, MImnotar que t'estimen, DObesar-la de RE→MImnou.