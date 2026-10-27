Sentir-te (Acords)

Idees de ser, idees d'estar, idees que ens canvien, idees i avant

Acords Acords
Matís
MImIdees de ser, idees d'estar, LAmidees que ens canvien, idees i avant.
InREconformitat, acDOceptar el que ens toca viure.
MImPensar en demà mirant el futur, maLAmnipulant el present que viu en tu.
Com si REfora un rellotge trencat que no DOvol avançar.

SOLEstaria per sempre tocant al teu LAmcostat, em MImdones les ganes, la força, el desig,
REcomposar el que sentim. EsSOLtaria per sempre tocant per esLAmculpir l'amor, MImgravar en pedra totes les carícies i REtornar per recordar.

MImQuan estem units jugant, rient, LAmmirant els corcons, escoltant la pols,
inREtentant esbrinar el DOcompàs dels nostres cors.

SOL LAm MIm RE

MImHe vist aturar-se el temps alguna LAmvegada, MImhe vist les hores passar ràLAmpidament.
I en REeixe temps que vola es DOtroben els ocells que ens van marcar.

I LAmmirar els seus ulls, MImnotar que t'estimen, DObesar-la de RE→MImnou.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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